06 Ağustos 2022, Cumartesi
Kira balonu fena patladı! Fırsatçı ev sahipleri adliyede sürünüyor
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan talep sonrası kiralara fahiş zam yapan ev sahipleri şimdi adliyenin yolunu tutmaya başladı. "Piyasanın üzerinde kiralama yapmışız" diyen yabancılar ödeme yapmıyor ya da indirim istiyor. Kimi de kira borcunu ödemeden ülkesine dönüyor. Alanya ve Manavgat'ta çok sayıda mağdur olduğunu belirten sektör temsilcileri, "Kira balonu fena patladı" diyor.
Giriş Tarihi: 06.08.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 10:04
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