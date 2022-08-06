06 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kira balonu fena patladı! Fırsatçı ev sahipleri adliyede sürünüyor

Kira balonu fena patladı! Fırsatçı ev sahipleri adliyede sürünüyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan talep sonrası kiralara fahiş zam yapan ev sahipleri şimdi adliyenin yolunu tutmaya başladı. "Piyasanın üzerinde kiralama yapmışız" diyen yabancılar ödeme yapmıyor ya da indirim istiyor. Kimi de kira borcunu ödemeden ülkesine dönüyor. Alanya ve Manavgat'ta çok sayıda mağdur olduğunu belirten sektör temsilcileri, "Kira balonu fena patladı" diyor.

Giriş Tarihi: 06.08.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 10:04
  • 1
  • 9
Kira balonu fena patladı! Fırsatçı ev sahipleri adliyede sürünüyor

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası yaşanan göç dalgasını fırsata çevirip Kira bedellerini bir anda 8-10 bin TL birden artıran ev sahipleri adliyenin yolunu tutmaya başladı. O gün kârlı gibi görünen kiralamalar bugün büyük mağduriyetlere yol açtı. Evi yüksek fiyatla kiraladığını anlayan kimi yabancılar kirasını ödemiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Kira balonu fena patladı! Fırsatçı ev sahipleri adliyede sürünüyor

Hatta borcunu ödemeden ülkesine kaçanlar bile var. Özellikle Alanya ve Manavgat'ta kira piyasasında çok ciddi sıkıntılar yaşandığını söyleyen Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı İsmail Çağlar, açıklamalarda bulundu.

  • 3
  • 9
Kira balonu fena patladı! Fırsatçı ev sahipleri adliyede sürünüyor

Çağlar, "Ukrayna-Rusya savaşı sonrası ortaya çıkan fahiş kira bedellerinin geçici olduğunu biliyorduk. 2-3 bin TL'lik bir dairenin 8-10 bin TL'ye kiralanması akılcı değildi. Biz bunu ev sahiplerine anlatmaya çalıştık. Ama o dönem ev sahipleri birbirinden etkilendi. 'Onun dairesi 8 bin TL'yse benimki 10-12 bin eder' yanlışına düştü" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 9
Kira balonu fena patladı! Fırsatçı ev sahipleri adliyede sürünüyor

YARGIYA TAŞINDI

Çağlar, şöyle devam etti: "Bu durumdan önce kiracılar sonra emlak komisyoncuları zarar gördü. Yıllardır kirasını düzgün ödeyen kiracılar bile ev sahipleri ile karşı karşıya geldi. Şu an özellikle Alanya ve Manavgat'ta ciddi sıkıntılar var. Evlerini yüksek bedellerle kiraya veren ev sahipleri maalesef mağdur durumda. Çünkü birçoğu kira bedellerini düzgün biçimde alamıyor. Yüksek bedelleri kabul edip evlere yerleşen yabancı kiracılar, 'Bize piyasanın çok üstünde kiralama yapmışsınız' gerekçesiyle ya kirayı ödemiyor ya da kira bedelinde indirim istiyor. Kirasını ödemeden ülkesine dönenler bile var. Bu tartışmalar yargıya da taşınmaya başladı."

  • 5
  • 9
Kira balonu fena patladı! Fırsatçı ev sahipleri adliyede sürünüyor

"ÇOK MAĞDUR VAR"
"Keşke ev sahipleri bizi dinleseydi. Ama olmadı." diyen İsmail Çağlar şöyle devam etti: