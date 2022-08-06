06 Ağustos 2022, Cumartesi
Başvuran emekli 3 gün içinde 7.750 TL alacak! Emekliye ek ödeme başladı! 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Emekli banka promosyonu ne kadar oldu? 14 milyon emekli geçtiğimiz ay zamlı maaşlarına kavuştu. Yeni aylıklarını ceplerine koyan emeklilere bankalardan müjdeli haber geldi. Müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar emekli promosyonlarında artışa gitti. Bankaların rekabeti emeklilere yararken, 7.750 TL'ye varan ek ödeme yapılmaya başlandı. Peki, 2022'de hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu kaç TL? İşte güncel promosyon tutarları...
Giriş Tarihi: 06.08.2022 15:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 15:39
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