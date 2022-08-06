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Başvuran emekli 3 gün içinde 7.750 TL alacak! Emekliye ek ödeme başladı! 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli banka promosyonu ne kadar oldu? 14 milyon emekli geçtiğimiz ay zamlı maaşlarına kavuştu. Yeni aylıklarını ceplerine koyan emeklilere bankalardan müjdeli haber geldi. Müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar emekli promosyonlarında artışa gitti. Bankaların rekabeti emeklilere yararken, 7.750 TL'ye varan ek ödeme yapılmaya başlandı. Peki, 2022'de hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu kaç TL? İşte güncel promosyon tutarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2022 15:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 15:39
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Başvuran emekli 3 gün içinde 7.750 TL alacak! Emekliye ek ödeme başladı! 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

14 milyon emekliye ek ödeme niteliğinde olan promosyon ödemeleri devam ediyor. Bankalar emekli müşterilerini kaybetmemek için promosyon rekabetine girdi. 7.750 TL'ye varan promosyon ödemeleri emeklileri mutlu ediyor. Banka banka güncel promosyon tutarlarını sizler için haberimizde derledik. Peki, 2022 emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvuran emekli 3 gün içinde 7.750 TL alacak! Emekliye ek ödeme başladı! 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

2022 Ağustos ayı itibarıyla banka banka emekli promosyon miktarları şu şekilde:

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Başvuran emekli 3 gün içinde 7.750 TL alacak! Emekliye ek ödeme başladı! 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, 3 yıl boyunca emekli maaşlarının yatırılması için bankayı tercih eden emeklilere 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Kampanya kapsamında, 31 Ağustos'a kadar maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi seçen emekliler, hiçbir ek koşul olmadan bir aylık net gelirleri 1.500 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL, 1.500 TL-2 bin 499 TL arasında ise 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde ise 7 bin 250 TL nakit promosyon kazanıyor.

Ayrıca, maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan emekliler, 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül kazanma fırsatı yakalıyor.

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Başvuran emekli 3 gün içinde 7.750 TL alacak! Emekliye ek ödeme başladı! 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Tüm bunlara ek olarak, 31 Ağustos 2022'ye kadar ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan Yapı Kredi müşterisi emekliler, kampanya başlangıç tarihinden 31 Ağustos 2022'ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon daha alabiliyor.

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Başvuran emekli 3 gün içinde 7.750 TL alacak! Emekliye ek ödeme başladı! 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 7 bin 500 TL'ye varan ödül fırsatı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 850 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7 bin 250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.