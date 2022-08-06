Başvuran emekli 3 gün içinde 7.750 TL alacak! Emekliye ek ödeme başladı! 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, 3 yıl boyunca emekli maaşlarının yatırılması için bankayı tercih eden emeklilere 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Kampanya kapsamında, 31 Ağustos'a kadar maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi seçen emekliler, hiçbir ek koşul olmadan bir aylık net gelirleri 1.500 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL, 1.500 TL-2 bin 499 TL arasında ise 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde ise 7 bin 250 TL nakit promosyon kazanıyor.

Ayrıca, maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan emekliler, 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül kazanma fırsatı yakalıyor.