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Tarım Kredi'den Ramazan'a özel kampanya! Tüm ürünler piyasadan daha ucuz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılı ilk çeyreği için 1.000 mağaza hedefini koyduğu Tarım Kredi Kooperatif Market, dün Mardin Artuklu'da 1.000'inci mağazasını açarak hedefi yakaladı. Ramazan'da vatandaşa kaliteli ve uygun fiyata ürün ulaştırmayı hedefleyen Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş'nin Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, "Şu anda fabrikalarımız tam kapasite ile ürünleri tüketicilere yetiştirmek için çalışıyor. Son zamanlarda Türkiye'de gıda arzında sıkıntı varmış gibi bir algı oluştu. Arz ve stok sıkıntımız yok, Türk çiftçisinin ürünü herkese yeter" dedi. Yıldırım, şubelere gidemeyen vatandaşlar için ise Tarım Kredi ürünlerinin internet satışlarının kamu iştiraki PttAVM.com üzerinden yapıldığını söyledi.

Sabah
Giriş Tarihi: 01.04.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 07:44
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Tarım Kredi’den Ramazan’a özel kampanya! Tüm ürünler piyasadan daha ucuz

Başkan Erdoğan'ın Türk çiftçisinin ürünlerinin kaliteli ve uygun fiyata tüketiciye ulaştırılması için ülke geneline yaygınlaştırılması talimatını verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketler dün Mardin Artuklu'da açtığı şubesiyle 1.000 mağaza hedefini yakaladı. Tarım Kredi Marketlerin Genel Müdürü Yıldırım, hem market stratejisini hem de Ramazan'da yapılacak çalışmaları anlattı.

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Tarım Kredi’den Ramazan’a özel kampanya! Tüm ürünler piyasadan daha ucuz

74 İL 381 İLÇEDE FAALİYET GÖSTERİYOR
Yıldırım, "Bütün bu çalışmalar Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürümüz Hüseyin Aydın'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde hızla ilerliyor.

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Tarım Kredi’den Ramazan’a özel kampanya! Tüm ürünler piyasadan daha ucuz
Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplamda 300 mağaza açtık ve hızla mağaza açmaya devam edeceğiz. Şu an 10'u Grossmarket olmak üzere 1.000 mağaza sayısına ulaştık. Ülke genelinde 10 depo ile 74 il ve 381 ilçede marketlerimiz hizmet veriyor.
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Tarım Kredi’den Ramazan’a özel kampanya! Tüm ürünler piyasadan daha ucuz
Henüz şubemizin bulunmadığı Van, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Batman, Muş ve Siirt'te ise yılın ilk yarısında mağazalarımızı açmış olacağız. Yılın ikinci yarısında kuracağımız Diyarbakır ve Erzurum lojistik merkezleri ile lojistik merkez sayımızı 12'ye çıkarıp 81 ile hizmet vermeyi hedefliyoruz. Şu anda 5.300 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yıl sonunda 7.500-8.000 kişinin çalıştığı kocaman bir aile olacağız" dedi.
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Tarım Kredi’den Ramazan’a özel kampanya! Tüm ürünler piyasadan daha ucuz

ALGILARA KANMAYIN
Tarım Kredi'nin bir çiftçi kuruluşu olduğunu söyleyen Yıldırım, "Kendi markamız ile ürettiğimiz ürünlerimizin yüzde 100'ü Türk çiftçisinin emeğidir" dedi. Son 3-4 ayda Türkiye'de gıda arzında bir sıkıntı varmış gibi bir algı oluştuğunu belirten Yıldırım, "Türkiye'de kesinlikle gıda arzı noktasında bir sıkıntı yok