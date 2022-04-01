Tarım Kredi'den Ramazan'a özel kampanya! Tüm ürünler piyasadan daha ucuz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılı ilk çeyreği için 1.000 mağaza hedefini koyduğu Tarım Kredi Kooperatif Market, dün Mardin Artuklu'da 1.000'inci mağazasını açarak hedefi yakaladı. Ramazan'da vatandaşa kaliteli ve uygun fiyata ürün ulaştırmayı hedefleyen Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş'nin Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, "Şu anda fabrikalarımız tam kapasite ile ürünleri tüketicilere yetiştirmek için çalışıyor. Son zamanlarda Türkiye'de gıda arzında sıkıntı varmış gibi bir algı oluştu. Arz ve stok sıkıntımız yok, Türk çiftçisinin ürünü herkese yeter" dedi. Yıldırım, şubelere gidemeyen vatandaşlar için ise Tarım Kredi ürünlerinin internet satışlarının kamu iştiraki PttAVM.com üzerinden yapıldığını söyledi.

Sabah Giriş Tarihi: 01.04.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 07:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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