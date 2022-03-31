İkramiye ödemesi yapılacak! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 2.168 lira hesaplara geçiyor! İlave tediye ödemelerinde kim, ne kadar alacak?

Yüzbinlerce çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. İlk taksidi 28 Ocak'ta yapılan tediye ödemeleri sonrasında ikinci taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kamu işçilerine tediye ödemeleri 4 taksit halinde ödenecek. Toplam ödeme kamu işçilerine bu yıl toplam en az 8 bin 672 liradan başlarken, nisanda yatacak miktar ise 2 bin 168 liradan başlıyor. Peki, İlave tediye ödemelerinde kim, ne kadar alacak?