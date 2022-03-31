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Haberler Galeri İkramiye ödemesi yapılacak! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 2.168 lira hesaplara geçiyor! İlave tediye ödemelerinde kim, ne kadar alacak?

İkramiye ödemesi yapılacak! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 2.168 lira hesaplara geçiyor! İlave tediye ödemelerinde kim, ne kadar alacak?

Yüzbinlerce çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. İlk taksidi 28 Ocak'ta yapılan tediye ödemeleri sonrasında ikinci taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kamu işçilerine tediye ödemeleri 4 taksit halinde ödenecek. Toplam ödeme kamu işçilerine bu yıl toplam en az 8 bin 672 liradan başlarken, nisanda yatacak miktar ise 2 bin 168 liradan başlıyor. Peki, İlave tediye ödemelerinde kim, ne kadar alacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2022 23:16
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İkramiye ödemesi yapılacak! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 2.168 lira hesaplara geçiyor! İlave tediye ödemelerinde kim, ne kadar alacak?

İkramiye ödemesi yapılacak. Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 2.168 lira hesaplara geçiyor. İlave tediye ödemelerinde kim, ne kadar alacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu işçilerine 52 günlük tediye ödemeleri 4 taksit halinde veriliyor. İlk taksidin ödemesi 28 Ocak'ta yapılmıştı. İkramiyenin diğer taksidi ise 29 Nisan'da hesaba geçecek. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, İlave tediye ödemelerinde kim, ne kadar alacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkramiye ödemesi yapılacak! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 2.168 lira hesaplara geçiyor! İlave tediye ödemelerinde kim, ne kadar alacak?

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2022 NE ZAMAN?

Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı 28 Ocak'ta diğer yarısı da 29 Nisan'da verilecek.

Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme brüt 2 bin 168 lira olacak.

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İkramiye ödemesi yapılacak! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 2.168 lira hesaplara geçiyor! İlave tediye ödemelerinde kim, ne kadar alacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

Son dakika haberleri...Emekli bayram ikramiyesi 2022 için zam beklentileri arttı. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi.

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İkramiye ödemesi yapılacak! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 2.168 lira hesaplara geçiyor! İlave tediye ödemelerinde kim, ne kadar alacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

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İkramiye ödemesi yapılacak! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 2.168 lira hesaplara geçiyor! İlave tediye ödemelerinde kim, ne kadar alacak?

İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.