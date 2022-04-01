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Emekli ve memur zammı bu ay netleşiyor! 2022 ikramiye maaş zammı yüzleri güldürecek! SON DAKİKA HABERLER

Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Temmuz ayında yılın ikinci zammını almaya hazırlanan emekli ve memurlar, 4 Nisan'da açıklanacak enflasyon oranına kilitlendi. Altı aylık enflasyon verisine göre maaşlarda artış yaşanacak ve pazartesi günü yılın üçüncü verisi belli olacak. Bunun yanı sıra emeklilere verilen bayram ikramiyesinde de artış gündemde. Peki, emekli ve memur maaş zammı son durum nedir? Bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 10:25
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Emekli ve memur zammı bu ay netleşiyor! 2022 ikramiye maaş zammı yüzleri güldürecek! SON DAKİKA HABERLER

Emekli ve memur maaş zammı, emekli bayram ikramiyesine yapılması beklenen artış bu ay yakından takip edilecek. Öte yandan bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih de önümüzdeki günlerde belli olacak. Nisan ayı emekli ve memur için kritik ay olurken, maaşlara yapılması beklenen artış ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memur zammı bu ay netleşiyor! 2022 ikramiye maaş zammı yüzleri güldürecek! SON DAKİKA HABERLER

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Nisan ayının gelmesiyle birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi de gündeme geldi. 2-4 Mayıs'ta idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde emekliler ikramiyelerini ceplerine koyacak. İkramiyelerin Nisan ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

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Emekli ve memur zammı bu ay netleşiyor! 2022 ikramiye maaş zammı yüzleri güldürecek! SON DAKİKA HABERLER

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyesi için birçok formül gündemde. Asgari ücrete yapılan zam oranında artış, asgari ücret tutarı, enflasyon oranında artış gibi formüller konuşuluyor. Emekli bayram ikramiyesindeki artış bu ay belli olacak.

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Emekli ve memur zammı bu ay netleşiyor! 2022 ikramiye maaş zammı yüzleri güldürecek! SON DAKİKA HABERLER

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk altı aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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Emekli ve memur zammı bu ay netleşiyor! 2022 ikramiye maaş zammı yüzleri güldürecek! SON DAKİKA HABERLER

Hem Ocak'ta emeklilere ve memurlara yapılan iyileştirmeler hem de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun daha önce yapığı açıklamalar memurlara ve emeklilere 'ek zam' beklentilerini artırdı.