Emekli ve memur zammı bu ay netleşiyor! 2022 ikramiye maaş zammı yüzleri güldürecek! SON DAKİKA HABERLER

Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Temmuz ayında yılın ikinci zammını almaya hazırlanan emekli ve memurlar, 4 Nisan'da açıklanacak enflasyon oranına kilitlendi. Altı aylık enflasyon verisine göre maaşlarda artış yaşanacak ve pazartesi günü yılın üçüncü verisi belli olacak. Bunun yanı sıra emeklilere verilen bayram ikramiyesinde de artış gündemde. Peki, emekli ve memur maaş zammı son durum nedir? Bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.04.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 10:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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