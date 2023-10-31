Tarım Kredi'de ürünler artıyor fiyatlar düşüyor! Yıl sonuna kadar market sayısı 4 bine ulaşacak
Vatandaşın ucuz gıdaya erişimi ve perakende sektöründe regülasyonun sağlanması amacıyla kurulan Tarım Kredi Marketleri'nde hem ürün sayısı hem de market sayısı artacak. Tarım Kredi Genel Müdürü Aydın, "Enflasyona etkimiz olur" dedi.
Giriş Tarihi: 31.10.2023
06:37 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
06:37
Marketlerde satılan ürün miktarı da artacak. Tarım Kredi Kooperatifleri, yağda, yemde ve tarımsal ilaçta yeni yatırımlara da hazırlanıyor. Böylece hem enflasyonun hem de cari açığı azalmasına katkı sağlayacak.
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Tarım Kredi Süt Ürünleri'nin Denizli Acıpayam'daki merkez tesislerinde gelecek dönem hedeflerini anlatmak için basınla sohbet toplantısı düzenleyen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, şu anda 81 il, 589 ilçede, 3 bin 293 noktada hizmet verdiklerini belirterek, yıl sonunda 3 bin 10'u Tarım Kredi Marketler, 1.000'i Koopbakkal'lar olmak üzere 4 bin 10 noktaya ulaşacaklarını söyledi.
Aydın, çalışan sayısını 10 bin 158'den 12 bin 200'e taşıyacaklarını belirtti. Koopbakkal'larda 250 ürün satılırken, marketlerde satılan 1.200 ürünün 623'ü Tarım Kredi ailesinin ürettiği ürünlerden oluşuyor. Tarım Kredi ürünlerinin TK Kooperatif Market cirosu içindeki payı ise yüzde 57.
ENFLASYONA ETKİMİZ OLUR Aydın, "2023 sonunda 1.000 Koopbakkal ile küçük esnafı desteklemeye devam edeceğiz. Fiyatı iskontolu veriyoruz. Ürün gamını belirlerken de bir ailenin temel ihtiyaçlarını baz alıyoruz. Hem ürün gamını hem satış kanalını artırırsak enflasyona da sıkı bir şekilde etkimiz olur. Fiyatta kimsenin peşine takılmıyoruz" diye konuştu.
Marketlerde 2022'de 13 milyar TL ciro elde eden Tarım Kredi, bu rakamı yıl sonunda 20 milyar TL'ye çıkaracak. Mağaza başı ciroyu günlük 12 bin 156 TL'den 42 bin 654 TL'ye, mağaza başı ortalama müşteri sayısını da günlük 205'ten 337'ye çıkardıklarını belirten Aydın,
"Hal ve gidişat pekiyi" dedi.