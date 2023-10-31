Tarım Kredi’de ürünler artıyor fiyatlar düşüyor! Yıl sonuna kadar market sayısı 4 bine ulaşacak

ENFLASYONA ETKİMİZ OLUR

Aydın, "2023 sonunda 1.000 Koopbakkal ile küçük esnafı desteklemeye devam edeceğiz. Fiyatı iskontolu veriyoruz. Ürün gamını belirlerken de bir ailenin temel ihtiyaçlarını baz alıyoruz. Hem ürün gamını hem satış kanalını artırırsak enflasyona da sıkı bir şekilde etkimiz olur. Fiyatta kimsenin peşine takılmıyoruz" diye konuştu.