Columbia montlar yarın ŞOK'ta! 1-7 Kasım 2023 ŞOK Aktüel ürünler indirim kataloğu çıktı: Yağmurluk, rüzgarlık 1.299 TL-1999 TL...

Kasım Ayı İndirimleri ŞOK'ta Başlıyor! Columbia Ürünleri yeni katalogda yerini aldı! Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte soğuk hava koşullarına hazırlıklı olmak isteyenler için harika bir fırsat ŞOK marketlerinde sizleri bekliyor. 1-7 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Columbia markasının orijinal montları, yağmurlukları ve rüzgarlıkları yer alıyor.