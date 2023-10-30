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Haberler Galeri SSK, Bağkur'luya 10 puanlık zamlı tabela yenilendi! SGK, 4A, 4B'liye en düşük 10.520 TL maaş garantisi+ek ödeme: 3 Kasım saat 10.00 itibarıyla...

SSK, Bağkur'luya 10 puanlık zamlı tabela yenilendi! SGK, 4A, 4B'liye en düşük 10.520 TL maaş garantisi+ek ödeme: 3 Kasım saat 10.00 itibarıyla...

Her yılın başlangıcında gelir düzenlemeleri vatandaşlar için önemli bir konu haline geliyor. Emekliler ve memurlar için ise enflasyon artışları, gelirlerin belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Bu yıl, üç aylık enflasyon oranı yüzde 25.11 olarak hesaplandı. Ayrıca, refah payının eklenmesiyle birlikte, emeklilerin zam oranının yüzde 50'yi bulabileceği öngörülüyor. Ocak 2024'te en düşük emekli maaşına ilişkin 4. veri ise 3 Kasım saat 10.00'da açıklanacak. İşte emekliye yıl sonunda öngörülen zamlı tablo...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2023 23:07
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SSK, Bağkur’luya 10 puanlık zamlı tabela yenilendi! SGK, 4A, 4B’liye en düşük 10.520 TL maaş garantisi+ek ödeme: 3 Kasım saat 10.00 itibarıyla...

Ocak ayı, Türkiye'deki milyonlarca emekli ve memur için maaşların yeniden belirlendiği kritik bir dönem olarak ön plana çıkıyor. Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan gündem maddeleri, memur ve emekli maaşı zamlarına dair önemli ipuçları taşıyor. Bu yılın enflasyon beklentileri de merakla takip ediliyor. Merkez Bankası, Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı ve 2023 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 68,01 olarak belirledi. Bu veriler ışığında, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı büyük bir önem taşıyor. İşte bu konuya dair hesaplamalar ve detaylar...

2024 EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMLI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN!

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SSK, Bağkur’luya 10 puanlık zamlı tabela yenilendi! SGK, 4A, 4B’liye en düşük 10.520 TL maaş garantisi+ek ödeme: 3 Kasım saat 10.00 itibarıyla...

Milyonlarca emekli ve memur ocak ayındaki zamlı maaşlara ilişkin gündemi takip ediyor. 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenen emekli ve memur maaşları için kritik rakamlardan biri 3 Kasım Cuma günü saat 10.00'da belli olacak. Böylelikle zamlı maaşlar için geriye sadece 2 veri kalmış olacak.

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SSK, Bağkur’luya 10 puanlık zamlı tabela yenilendi! SGK, 4A, 4B’liye en düşük 10.520 TL maaş garantisi+ek ödeme: 3 Kasım saat 10.00 itibarıyla...

YENİ YIL İLE BİRLİKTE GELİYOR

Ocak ayı yaklaşırken, milyonlarca vatandaş için gelirlerin yeniden belirlenmesi gündemde. İşçiler, emekliler ve memurlar arasında merakla beklenen zam oranları ve gelir düzenlemeleriyle ilgili çeşitli önemli gelişmeler yaşanacak.

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SSK, Bağkur’luya 10 puanlık zamlı tabela yenilendi! SGK, 4A, 4B’liye en düşük 10.520 TL maaş garantisi+ek ödeme: 3 Kasım saat 10.00 itibarıyla...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Yılda iki kez artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, son üç aylık enflasyon oranına dayalı olarak hesaplanıyor. Enflasyon son üç aylık dönemde yüzde 25.11 olarak hesaplanmıştı. Orta Vadeli Program çerçevesinde hesaplanan yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon oranıyla birlikte, refah payı eklendiğinde, bu oranın yüzde 50'yi aşması bekleniyor.

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SSK, Bağkur’luya 10 puanlık zamlı tabela yenilendi! SGK, 4A, 4B’liye en düşük 10.520 TL maaş garantisi+ek ödeme: 3 Kasım saat 10.00 itibarıyla...

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ:

Ocak ayında toplu sözleşme artışı yüzde 15 olacak. Buna ek olarak enflasyon farkı da eklenecek. Orta Vadeli Program'a göre hesaplandığında, artış oranı yüzde 49'u aşıyor. Refah payının da eklenmesiyle birlikte, memurların ve memur emeklilerinin artışlarının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.