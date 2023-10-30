SSK, Bağkur’luya 10 puanlık zamlı tabela yenilendi! SGK, 4A, 4B’liye en düşük 10.520 TL maaş garantisi+ek ödeme: 3 Kasım saat 10.00 itibarıyla...

Ocak ayı, Türkiye'deki milyonlarca emekli ve memur için maaşların yeniden belirlendiği kritik bir dönem olarak ön plana çıkıyor. Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan gündem maddeleri, memur ve emekli maaşı zamlarına dair önemli ipuçları taşıyor. Bu yılın enflasyon beklentileri de merakla takip ediliyor. Merkez Bankası, Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı ve 2023 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 68,01 olarak belirledi. Bu veriler ışığında, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı büyük bir önem taşıyor. İşte bu konuya dair hesaplamalar ve detaylar...

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