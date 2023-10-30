HaberlerGaleriSSK, Bağkur'luya 10 puanlık zamlı tabela yenilendi! SGK, 4A, 4B'liye en düşük 10.520 TL maaş garantisi+ek ödeme: 3 Kasım saat 10.00 itibarıyla...
SSK, Bağkur'luya 10 puanlık zamlı tabela yenilendi! SGK, 4A, 4B'liye en düşük 10.520 TL maaş garantisi+ek ödeme: 3 Kasım saat 10.00 itibarıyla...
Her yılın başlangıcında gelir düzenlemeleri vatandaşlar için önemli bir konu haline geliyor. Emekliler ve memurlar için ise enflasyon artışları, gelirlerin belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Bu yıl, üç aylık enflasyon oranı yüzde 25.11 olarak hesaplandı. Ayrıca, refah payının eklenmesiyle birlikte, emeklilerin zam oranının yüzde 50'yi bulabileceği öngörülüyor. Ocak 2024'te en düşük emekli maaşına ilişkin 4. veri ise 3 Kasım saat 10.00'da açıklanacak. İşte emekliye yıl sonunda öngörülen zamlı tablo...