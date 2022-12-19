19 Aralık 2022, Pazartesi
Tarım Kredi Market'te sürpriz indirim! Fiyatlar 9.90 TL, 24.90 TL'den başlıyor! İşte, 19-31 Aralık 2022 İNDİRİMLİ YILBAŞI KATALOĞU!
Tarım Kredi Kooperatif Market, indirimli ürünleriyle alışveriş tutkunlarının takibinde. Tarım Kredi Market'in 16-31 Aralık 2022 aktüel ürünleri belli oldu. Yeni yıla özel indirim kataloğunu yayınlayan Tarım Kredi Market'te temel gıda ürünleri dip fiyatlara satılıyor. İşte Tarım Kredi Marketleri Yılbaşı özel 19-31 ARALIK 2022 indirimli ürünler kataloğu!
Giriş Tarihi: 19.12.2022 17:19 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 17:33
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