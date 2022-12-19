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Haberler Galeri Her ay 3336 TL MAAŞ! e-Devlet'ten başvuran PTT'den alıyor! Aralık ayı ödemeleri yatmaya başladı! EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Her ay 3336 TL MAAŞ! e-Devlet'ten başvuran PTT'den alıyor! Aralık ayı ödemeleri yatmaya başladı! EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Engelli, hasta ve yaşlı kimselere bakan vatandaşlara ödenen Evde bakım yardımı için araştırmalar başladı. Vatandaşların merakla beklediği ödemeler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ödemelerin hesaplara yatırıldığı bilgisini paylaştı. Peki, evde bakım maaşı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte, detaylar..

Giriş Tarihi: 19.12.2022 18:29 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 18:36
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Her ay 3336 TL MAAŞ! e-Devlet’ten başvuran PTT’den alıyor! Aralık ayı ödemeleri yatmaya başladı! EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Aralık ayına girilmesinden itibaren binlerce vatandaş, evde bakım maaşının ne zaman yatacağı hakkında sorgulamalar yapıyor. Hasta, engelli ve yaşlı kimselere bakan vatandaşlara ödenen Evde bakım yardımı hakkındaki sorular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakını Derya Yanık'ın açıklamalarının ardından cevap buldu. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Her ay 3336 TL MAAŞ! e-Devlet’ten başvuran PTT’den alıyor! Aralık ayı ödemeleri yatmaya başladı! EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

BAKAN DERYA YANIK: HESAPLARA YATIRMAYA BAŞLADIK!

Bakan Derya Yanık, aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını belirterek, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini kaydetti.

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Her ay 3336 TL MAAŞ! e-Devlet’ten başvuran PTT’den alıyor! Aralık ayı ödemeleri yatmaya başladı! EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3.336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık.

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Her ay 3336 TL MAAŞ! e-Devlet’ten başvuran PTT’den alıyor! Aralık ayı ödemeleri yatmaya başladı! EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Bu ay 565 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.

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Her ay 3336 TL MAAŞ! e-Devlet’ten başvuran PTT’den alıyor! Aralık ayı ödemeleri yatmaya başladı! EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.