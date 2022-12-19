19 Aralık 2022, Pazartesi
Her ay 3336 TL MAAŞ! e-Devlet'ten başvuran PTT'den alıyor! Aralık ayı ödemeleri yatmaya başladı! EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Engelli, hasta ve yaşlı kimselere bakan vatandaşlara ödenen Evde bakım yardımı için araştırmalar başladı. Vatandaşların merakla beklediği ödemeler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ödemelerin hesaplara yatırıldığı bilgisini paylaştı. Peki, evde bakım maaşı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte, detaylar..
Giriş Tarihi: 19.12.2022 18:29 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 18:36
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