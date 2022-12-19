BİM AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU: Çılgın Salı indirimleri başlıyor! Bulaşık deterjanı, Tuvalet kağıdı ve dahası DİP FİYATLARA SATILACAK! İşte, yeni katalog...

BİM Aralık ayı aktüel indirimleri çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri temel gıdadan temizlik ürünlerine varana kadar birçok ürün indirimli satılıyor. Yeni haftada satışa sunulacak olan BİM Aktüel kataloğu yayımlandı. İşte BİM 20-23 Aralık aktüel kataloğu...