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Haberler Galeri BİM AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU: Çılgın Salı indirimleri başlıyor! Bulaşık deterjanı, Tuvalet kağıdı ve dahası DİP FİYATLARA SATILACAK! İşte, yeni katalog...

BİM AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU: Çılgın Salı indirimleri başlıyor! Bulaşık deterjanı, Tuvalet kağıdı ve dahası DİP FİYATLARA SATILACAK! İşte, yeni katalog...

BİM Aralık ayı aktüel indirimleri çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri temel gıdadan temizlik ürünlerine varana kadar birçok ürün indirimli satılıyor. Yeni haftada satışa sunulacak olan BİM Aktüel kataloğu yayımlandı. İşte BİM 20-23 Aralık aktüel kataloğu...

Giriş Tarihi: 19.12.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 16:07
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BİM AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU: Çılgın Salı indirimleri başlıyor! Bulaşık deterjanı, Tuvalet kağıdı ve dahası DİP FİYATLARA SATILACAK! İşte, yeni katalog...

Merakla beklenen BİM indirimli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 20 Aralık- 23 Aralık indirimli ürünlerin afişleri paylaşıldı. İndirimi gören alışveriş tutkunları ürünler satışa çıkar çıkmaz markete koşacak. İşte, BİM'in yeni indirimli ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU: Çılgın Salı indirimleri başlıyor! Bulaşık deterjanı, Tuvalet kağıdı ve dahası DİP FİYATLARA SATILACAK! İşte, yeni katalog...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM çalışma saatleri Türkiye'nin her yerinde aynıdır. Saat 09.00'da açılan BİM şubeleri akşam 21.00'da kapanıyor.

Hafta içi: 09.00 - 21.00
Hafta sonu: 09.00 - 21.00

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BİM AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU: Çılgın Salı indirimleri başlıyor! Bulaşık deterjanı, Tuvalet kağıdı ve dahası DİP FİYATLARA SATILACAK! İşte, yeni katalog...

20-23 ARALIK 2022 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ!

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BİM AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU: Çılgın Salı indirimleri başlıyor! Bulaşık deterjanı, Tuvalet kağıdı ve dahası DİP FİYATLARA SATILACAK! İşte, yeni katalog...
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BİM AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU: Çılgın Salı indirimleri başlıyor! Bulaşık deterjanı, Tuvalet kağıdı ve dahası DİP FİYATLARA SATILACAK! İşte, yeni katalog...