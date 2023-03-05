Tarım Kredi Market'te Şahane İndirim Fırsatı | Mart ayı kataloğu GÜNCELLENDİ! 30'lu hasta bezi 219, Kangal sucuk 220, Tavuk 38 TL!

Tarım Kredi Market güncel kataloğu sıklıkla araştırılıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında temel ihtiyaç ürünlerinde uygulanan indirimler her ay değişiyor. Çay'dan hasta bezine bir çok temel üründe uygulanan indirimler vatandaşa nefes aldırıyor. Peki Tarım Kredi indirimli ürünlerinde neler var? İşte mart ayı güncel kataloğu...