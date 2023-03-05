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Haberler Galeri Tarım Kredi Market'te Şahane İndirim Fırsatı | Mart ayı kataloğu GÜNCELLENDİ! 30'lu hasta bezi 219, Kangal sucuk 220, Tavuk 38 TL!

Tarım Kredi Market'te Şahane İndirim Fırsatı | Mart ayı kataloğu GÜNCELLENDİ! 30'lu hasta bezi 219, Kangal sucuk 220, Tavuk 38 TL!

Tarım Kredi Market güncel kataloğu sıklıkla araştırılıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında temel ihtiyaç ürünlerinde uygulanan indirimler her ay değişiyor. Çay'dan hasta bezine bir çok temel üründe uygulanan indirimler vatandaşa nefes aldırıyor. Peki Tarım Kredi indirimli ürünlerinde neler var? İşte mart ayı güncel kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2023 15:53
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Tarım Kredi Market’te Şahane İndirim Fırsatı | Mart ayı kataloğu GÜNCELLENDİ! 30’lu hasta bezi 219, Kangal sucuk 220, Tavuk 38 TL!

Tarım Kredi Market vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Temel ihtiyaç ürünlerine uygulanan indirimler sürekli güncel tutularak listeye yeni ürünler ekleniyor. Tiryaki çay 99.90, pilavlık bulgur 39.90, küp şeker 24, ayçiçek yağı 135 TL'den başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Peki Tarım Kredi güncel kataloğu yayımlandı mı? Tarım Kredi Market yağ fiyatı kaç TL?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market’te Şahane İndirim Fırsatı | Mart ayı kataloğu GÜNCELLENDİ! 30’lu hasta bezi 219, Kangal sucuk 220, Tavuk 38 TL!

Limon kg 11,50 TL

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Tarım Kredi Market’te Şahane İndirim Fırsatı | Mart ayı kataloğu GÜNCELLENDİ! 30’lu hasta bezi 219, Kangal sucuk 220, Tavuk 38 TL!

Elma golden kg 13,25 TL

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Tarım Kredi Market’te Şahane İndirim Fırsatı | Mart ayı kataloğu GÜNCELLENDİ! 30’lu hasta bezi 219, Kangal sucuk 220, Tavuk 38 TL!

Portakal kg 14,25 TL

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Tarım Kredi Market’te Şahane İndirim Fırsatı | Mart ayı kataloğu GÜNCELLENDİ! 30’lu hasta bezi 219, Kangal sucuk 220, Tavuk 38 TL!

Elma kg 12.75 TL