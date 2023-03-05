EYT'de başvuru-sonuç takvimi ortaya çıktı! Detaylar netleşti, 5000-5975 günle 1999 öncesine emeklilik! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için başvuru...

EYT düzenlemesinin yasalaşması ile birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuştu. Kapsam içinde yer alanlar için süreç ve şartlar daha önce açıklandı. Bilindiği üzere, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, borçlanma formülleri ile sigorta başlangıcını öne çekenler ve prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolu açıldı. Emeklilik başvuruları için başvuru işlemleri de başladı. Hal böyle olunca, "İlk emekli maaşı ne zaman ve ne kadar yatacak" sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte, EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler!