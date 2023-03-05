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Haberler Galeri EYT'de başvuru-sonuç takvimi ortaya çıktı! Detaylar netleşti, 5000-5975 günle 1999 öncesine emeklilik! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için başvuru...

EYT'de başvuru-sonuç takvimi ortaya çıktı! Detaylar netleşti, 5000-5975 günle 1999 öncesine emeklilik! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için başvuru...

EYT düzenlemesinin yasalaşması ile birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuştu. Kapsam içinde yer alanlar için süreç ve şartlar daha önce açıklandı. Bilindiği üzere, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, borçlanma formülleri ile sigorta başlangıcını öne çekenler ve prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolu açıldı. Emeklilik başvuruları için başvuru işlemleri de başladı. Hal böyle olunca, "İlk emekli maaşı ne zaman ve ne kadar yatacak" sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte, EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2023 19:21
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EYT’de başvuru-sonuç takvimi ortaya çıktı! Detaylar netleşti, 5000-5975 günle 1999 öncesine emeklilik! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için başvuru...

EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrasında ilk maaş tarihi merak ediliyor. İlk etapta 2.2 milyon kişiye emeklilik yolunu açan düzenlemede başvurular e-Devlet üzerinden hafta sonu dahil olmak üzere yapılmaya başlandı. Hal böyle olunca, "EYT'li ilk maaşını ne zaman alacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, EYT'li için son dakika gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de başvuru-sonuç takvimi ortaya çıktı! Detaylar netleşti, 5000-5975 günle 1999 öncesine emeklilik! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için başvuru...

Milyonlarca kişi EYT düzenlemesiyle muradına erdi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolu açıldı.

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EYT’de başvuru-sonuç takvimi ortaya çıktı! Detaylar netleşti, 5000-5975 günle 1999 öncesine emeklilik! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için başvuru...

Şartları tamamlayanlar bu ay, eksik süreleri olanlar ise tamamladıklarında düzenleme kapsamında emekli olabilecek.

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EYT’de başvuru-sonuç takvimi ortaya çıktı! Detaylar netleşti, 5000-5975 günle 1999 öncesine emeklilik! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için başvuru...

Böylece ilk etapta prim ve yılını tamamlamış 2 milyon 250 bin kişi yaş şartı olmadan emeklilik hakkına kavuşacak.

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EYT’de başvuru-sonuç takvimi ortaya çıktı! Detaylar netleşti, 5000-5975 günle 1999 öncesine emeklilik! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için başvuru...

Primi ve yılı eksik olanlar ise tamamladıkları tarihte başvurarak yine yaş şartı olmadan emekli olabilecekler.