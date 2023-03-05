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BAĞ-KUR Tescil Affı son dakika 2023 | Çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı?
BAĞ-KUR tescil affı son dakika gelişmeleri sıklıkla araştırılıyor. EYT yasasının nihayete kavuşmasıyla birlikte vatandaşlar BAĞ-KUR tescil affına ilişkin detayları takip etmeye başladı. BAĞ-KUR tescil mağdurları emekli olabilmek için geriye dönük tescil imkanını bekliyor. Peki BAĞ-KUR tescil affı çıktı mı ne zaman çıkacak? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı?