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Haberler Galeri BAĞ-KUR Tescil Affı son dakika 2023 | Çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı?

BAĞ-KUR Tescil Affı son dakika 2023 | Çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı?

BAĞ-KUR tescil affı son dakika gelişmeleri sıklıkla araştırılıyor. EYT yasasının nihayete kavuşmasıyla birlikte vatandaşlar BAĞ-KUR tescil affına ilişkin detayları takip etmeye başladı. BAĞ-KUR tescil mağdurları emekli olabilmek için geriye dönük tescil imkanını bekliyor. Peki BAĞ-KUR tescil affı çıktı mı ne zaman çıkacak? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 15:21
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BAĞ-KUR Tescil Affı son dakika 2023 | Çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu kapsamlı vergi borcu yapılandırma paketiyle ilgili gelişmeler merak ediliyor. BAĞ-KUR tescil affının ne zaman çıkacağı ise gündemdeki yerini aldı. EYT yasasından yararlanmayanlar emeklilik için geriye dönük tescil imkanını bekliyor. Peki BAĞ-KUR tescil affı çıktı mı ne zaman çıkacak? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

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BAĞ-KUR Tescil Affı son dakika 2023 | Çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı?

BAĞ-KUR TESCİL AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 2 bin liranın altındaki vergi dairelerine olan borçların silinmesi düzenlemesi vergi dairesine olan tüm borçları kapsayacak. Vergi dairelerine olan vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan toplam borç silinecek.

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BAĞ-KUR Tescil Affı son dakika 2023 | Çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı?

2 bin liranın altındaki silinecek borçların 31 Aralık 2022 tarihinden öncesine ait olması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı yasa teklifine ve yapılandırmanın içeriğine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

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BAĞ-KUR Tescil Affı son dakika 2023 | Çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı?

Edinilen bilgiye göre kapsama trafik cezası da, Kabahatler Yasası da, kira beyanı da girecek. Üç farklı ceza varsa ve toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa silinecek.

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BAĞ-KUR Tescil Affı son dakika 2023 | Çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı?

Ancak konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.