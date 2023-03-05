BAĞ-KUR Tescil Affı son dakika 2023 | Çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu kapsamlı vergi borcu yapılandırma paketiyle ilgili gelişmeler merak ediliyor. BAĞ-KUR tescil affının ne zaman çıkacağı ise gündemdeki yerini aldı. EYT yasasından yararlanmayanlar emeklilik için geriye dönük tescil imkanını bekliyor. Peki BAĞ-KUR tescil affı çıktı mı ne zaman çıkacak? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...