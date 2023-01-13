13 Ocak 2023, Cuma
Tarım Kredi Market'te BÜYÜK İNDİRİM bugün başladı! 13-31 Ocak güncel indirimli ürünler listesi! Çay 39.90 TL, Bulaşık makinesi tableti 49.90 TL, Tuvalet Kağıdı...
Tarım Kredi Market'te dev Ocak ayı indirimleri başladı. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve en ekonomik yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, yeni güncel kataloğu araştırıyor. Tarım Kredi Market'te 13-31 Ocak tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirimler yer alıyor. Peki, "Ocak ayı kataloğunda hangi ürünler indirimde?" İşte, Tarım Kredi Market'in güncel kataloğu...
Giriş Tarihi: 13.01.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 11:08
- 1
- 36
- 2
- 36
- 3
- 36
- 4
- 36
- 5
- 36