Tarım Kredi Market’te BÜYÜK İNDİRİM bugün başladı! 13-31 Ocak güncel indirimli ürünler listesi! Çay 39.90 TL, Bulaşık makinesi tableti 49.90 TL, Tuvalet Kağıdı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 13-31 Ocak tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Alışverişini en ucuz yolla yapmak isteyen vatandaşlar, indirimler ürünler listesini merak ediyor. Peki, "bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde neler var, hangi ürünler indirime girdi?" İşte detaylar...