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Haberler Galeri Tarım Kredi Market'te BÜYÜK İNDİRİM bugün başladı! 13-31 Ocak güncel indirimli ürünler listesi! Çay 39.90 TL, Bulaşık makinesi tableti 49.90 TL, Tuvalet Kağıdı...

Tarım Kredi Market'te BÜYÜK İNDİRİM bugün başladı! 13-31 Ocak güncel indirimli ürünler listesi! Çay 39.90 TL, Bulaşık makinesi tableti 49.90 TL, Tuvalet Kağıdı...

Tarım Kredi Market'te dev Ocak ayı indirimleri başladı. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve en ekonomik yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, yeni güncel kataloğu araştırıyor. Tarım Kredi Market'te 13-31 Ocak tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirimler yer alıyor. Peki, "Ocak ayı kataloğunda hangi ürünler indirimde?" İşte, Tarım Kredi Market'in güncel kataloğu...

Giriş Tarihi: 13.01.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 11:08
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Tarım Kredi Market’te BÜYÜK İNDİRİM bugün başladı! 13-31 Ocak güncel indirimli ürünler listesi! Çay 39.90 TL, Bulaşık makinesi tableti 49.90 TL, Tuvalet Kağıdı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 13-31 Ocak tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Alışverişini en ucuz yolla yapmak isteyen vatandaşlar, indirimler ürünler listesini merak ediyor. Peki, "bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde neler var, hangi ürünler indirime girdi?" İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market’te BÜYÜK İNDİRİM bugün başladı! 13-31 Ocak güncel indirimli ürünler listesi! Çay 39.90 TL, Bulaşık makinesi tableti 49.90 TL, Tuvalet Kağıdı...

İşte Tarım Kredi Market 13 - 31 Ocak indirimli ürünler kataloğu...

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Tarım Kredi Market’te BÜYÜK İNDİRİM bugün başladı! 13-31 Ocak güncel indirimli ürünler listesi! Çay 39.90 TL, Bulaşık makinesi tableti 49.90 TL, Tuvalet Kağıdı...
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Tarım Kredi Market’te BÜYÜK İNDİRİM bugün başladı! 13-31 Ocak güncel indirimli ürünler listesi! Çay 39.90 TL, Bulaşık makinesi tableti 49.90 TL, Tuvalet Kağıdı...
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Tarım Kredi Market’te BÜYÜK İNDİRİM bugün başladı! 13-31 Ocak güncel indirimli ürünler listesi! Çay 39.90 TL, Bulaşık makinesi tableti 49.90 TL, Tuvalet Kağıdı...