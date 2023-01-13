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Haberler Galeri EYT ile emeklilik tablosu yenilendi! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Koşullar ardı ardına değişti! 3.600 ve 5.400 gün ile...

EYT ile emeklilik tablosu yenilendi! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Koşullar ardı ardına değişti! 3.600 ve 5.400 gün ile...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emeklilik hakkına kavuştu. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından milyonlarca vatandaş emekli olarak maaşlarını alabilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklama ile düzenlemede yaş şartı aranmayacağının müjdesini verdi. Prim ve sigortalılık süresini yerine getirenler başvurularını gerçekleştirerek emeklilik hakkı kazanacak. Diğer yandan 3600 ve 5400 prim günü ile kapsam dışında kalanlarında emeklilik hakkı elde etme şansı bulunuyor. İşte, EYT sonrasında emeklilik için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 11:56
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EYT ile emeklilik tablosu yenilendi! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Koşullar ardı ardına değişti! 3.600 ve 5.400 gün ile...

SON DAKİKA! EYT düzenlemesi için detaylar son dakika olarak açıklandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında EYT düzelemesi için ayrıntılar netleşmiş oldu. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak. Kapsam dışında kalanlar için de emeklilik hakkını sağlayan yollar bulunuyor. İşte, 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2008 prim gün yıl ile emeklilik hesabı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT ile emeklilik tablosu yenilendi! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Koşullar ardı ardına değişti! 3.600 ve 5.400 gün ile...

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

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EYT ile emeklilik tablosu yenilendi! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Koşullar ardı ardına değişti! 3.600 ve 5.400 gün ile...

Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

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EYT ile emeklilik tablosu yenilendi! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Koşullar ardı ardına değişti! 3.600 ve 5.400 gün ile...

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

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EYT ile emeklilik tablosu yenilendi! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Koşullar ardı ardına değişti! 3.600 ve 5.400 gün ile...

PRİM GÜNÜ EKSİK OLAN NE YAPACAK?

Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor.