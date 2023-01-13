EYT ile emeklilik tablosu yenilendi! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Koşullar ardı ardına değişti! 3.600 ve 5.400 gün ile...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emeklilik hakkına kavuştu. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından milyonlarca vatandaş emekli olarak maaşlarını alabilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklama ile düzenlemede yaş şartı aranmayacağının müjdesini verdi. Prim ve sigortalılık süresini yerine getirenler başvurularını gerçekleştirerek emeklilik hakkı kazanacak. Diğer yandan 3600 ve 5400 prim günü ile kapsam dışında kalanlarında emeklilik hakkı elde etme şansı bulunuyor. İşte, EYT sonrasında emeklilik için detaylar!