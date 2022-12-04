Milyonlara yeni yılda yeni maaş! Ocak zammı için ipucu geldi! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara ne kadar zam gelecek?

SON DAKİKA! Milyonlarca vatandaş gözünü Ocak ayında yapılacak zama çevirdi. Yeni yılda yapılacak zam için yeni ipucu geldi. Yüzde 70.18'lik enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 19.55, memurlara ve emeklilerine yüzde 20.67 artış ihtimalini çıkardı.

Takvim Giriş Tarihi: 04.12.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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