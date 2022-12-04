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Milyonlara yeni yılda yeni maaş! Ocak zammı için ipucu geldi! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara ne kadar zam gelecek?

SON DAKİKA! Milyonlarca vatandaş gözünü Ocak ayında yapılacak zama çevirdi. Yeni yılda yapılacak zam için yeni ipucu geldi. Yüzde 70.18'lik enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 19.55, memurlara ve emeklilerine yüzde 20.67 artış ihtimalini çıkardı.

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Giriş Tarihi: 04.12.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 09:28
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Milyonlara yeni yılda yeni maaş! Ocak zammı için ipucu geldi! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara ne kadar zam gelecek?

Yeni yılla birlikte memurların, emeklilerin geliri artacak. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlara yeni yılda yeni maaş! Ocak zammı için ipucu geldi! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara ne kadar zam gelecek?

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak.

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Milyonlara yeni yılda yeni maaş! Ocak zammı için ipucu geldi! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara ne kadar zam gelecek?

KASIM VERİSİ YARIN
4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 10.84, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 11.88'e zam oluştu. Geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı. Kasım ayı verisi yarın belli olacak. Böylece zam oranı büyük ölçüde şekillenecek.

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Milyonlara yeni yılda yeni maaş! Ocak zammı için ipucu geldi! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara ne kadar zam gelecek?

Ayrıca ek iyileştirme de gündemde. Hem refah payı eklenerek zam oranlarının artırılması hem de halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi bekleniyor.

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Milyonlara yeni yılda yeni maaş! Ocak zammı için ipucu geldi! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara ne kadar zam gelecek?

İPUCU ANKETTEN GELDİ
Veriler merakla beklenirken, artışa ilişkin yeni ipucu geldi. AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 70.18 olarak yer aldı.