Tarım Kredi Market listeyi güncellendi! Yeni ürünleri görenler kapıda kuyruk oldu! 30’lu yumurta 68.50, Tereyağı 89.90, 40’lı tuvalet kağıdı 168.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, tüketicilerin ekonomik alışveriş yapma imkanını daha da genişletmek amacıyla hareketlenmeye devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla sunarak tüketicilere ekonomik rahatlık sunmaya devam ediyor. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...