19 Ağustos 2023, Cumartesi
Tarım Kredi Market listeyi güncellendi! Yeni ürünleri görenler kapıda kuyruk oldu! 30'lu yumurta 68.50, Tereyağı 89.90, 40'lı tuvalet kağıdı 168.90 TL...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, tüketicilere avantajlı alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. 19 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacak özel indirimli ürünler kampanyası ile müşterilerine ekonomik alışveriş imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında, temel ihtiyaç ürünleri özel indirimlerle sunularak, tüketicilerin bütçelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürün listesi...
Giriş Tarihi: 19.08.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 16:02
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