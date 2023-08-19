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Haberler Galeri Tarım Kredi Market listeyi güncellendi! Yeni ürünleri görenler kapıda kuyruk oldu! 30'lu yumurta 68.50, Tereyağı 89.90, 40'lı tuvalet kağıdı 168.90 TL...

Tarım Kredi Market listeyi güncellendi! Yeni ürünleri görenler kapıda kuyruk oldu! 30'lu yumurta 68.50, Tereyağı 89.90, 40'lı tuvalet kağıdı 168.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, tüketicilere avantajlı alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. 19 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacak özel indirimli ürünler kampanyası ile müşterilerine ekonomik alışveriş imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında, temel ihtiyaç ürünleri özel indirimlerle sunularak, tüketicilerin bütçelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürün listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 16:02
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Tarım Kredi Market listeyi güncellendi! Yeni ürünleri görenler kapıda kuyruk oldu! 30’lu yumurta 68.50, Tereyağı 89.90, 40’lı tuvalet kağıdı 168.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, tüketicilerin ekonomik alışveriş yapma imkanını daha da genişletmek amacıyla hareketlenmeye devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla sunarak tüketicilere ekonomik rahatlık sunmaya devam ediyor. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market listeyi güncellendi! Yeni ürünleri görenler kapıda kuyruk oldu! 30’lu yumurta 68.50, Tereyağı 89.90, 40’lı tuvalet kağıdı 168.90 TL...

Yumarta 68.50 TL

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Tarım Kredi Market listeyi güncellendi! Yeni ürünleri görenler kapıda kuyruk oldu! 30’lu yumurta 68.50, Tereyağı 89.90, 40’lı tuvalet kağıdı 168.90 TL...

Terayağı 155 TL

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Tarım Kredi Market listeyi güncellendi! Yeni ürünleri görenler kapıda kuyruk oldu! 30’lu yumurta 68.50, Tereyağı 89.90, 40’lı tuvalet kağıdı 168.90 TL...

Kaşar Peyniri 142.50 TL

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Tarım Kredi Market listeyi güncellendi! Yeni ürünleri görenler kapıda kuyruk oldu! 30’lu yumurta 68.50, Tereyağı 89.90, 40’lı tuvalet kağıdı 168.90 TL...

Kent Missbon 10.50 TL