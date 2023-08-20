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Haberler Galeri Emekliye son dakika zam hesabı çıktı! Memura 31.799. TL, SSK - Bağkur'luya en düşük 13. 334 TL maaş! İntibak, ek artış, refah payı...

Emekliye son dakika zam hesabı çıktı! Memura 31.799. TL, SSK - Bağkur'luya en düşük 13. 334 TL maaş! İntibak, ek artış, refah payı...

2024 Ocak ayındaki enflasyon artışı için ilk ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'nde ortaya çıkan tahmini enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı içinde hesaplamalara ışık tutuyor. Emeklilerin maaşlarında yapılacak iyileştirme çalışmaları devam ederken, 2024 Ocak'taki zam oranı öngörülebilir hale geldi. Hal böyle olunca,"Emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte güncel maaş hesaplamaları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.08.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 11:28
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Emekliye son dakika zam hesabı çıktı! Memura 31.799. TL, SSK - Bağkur’luya en düşük 13. 334 TL maaş! İntibak, ek artış, refah payı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan emeklilere yönelik iyileştirme çalışmaları devam ederken, 2024 Ocak ayındaki enflasyon artışına dair ipuçları ortaya çıkmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam, 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranıyla belirlenecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, emeklilerin artış oranına dair son ipucunu sunmuş durumda. İşte yeni maaş hesaplamaları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye son dakika zam hesabı çıktı! Memura 31.799. TL, SSK - Bağkur’luya en düşük 13. 334 TL maaş! İntibak, ek artış, refah payı...

Emeklilere iyileştirme için Başkan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışma sürerken, Ocak'ta yapılacak enflasyon artışı için de ipuçları geliyor.

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Emekliye son dakika zam hesabı çıktı! Memura 31.799. TL, SSK - Bağkur’luya en düşük 13. 334 TL maaş! İntibak, ek artış, refah payı...

Ocak'ta 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı için son ipucunu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi verdi.

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Emekliye son dakika zam hesabı çıktı! Memura 31.799. TL, SSK - Bağkur’luya en düşük 13. 334 TL maaş! İntibak, ek artış, refah payı...

YENİ TAHMİN GELDİ

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre Ağustos ayı anketinde 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59.46 olarak yer aldı. Bu tahmine göre; yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 33.13 olarak gerçekleşecek.

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Emekliye son dakika zam hesabı çıktı! Memura 31.799. TL, SSK - Bağkur’luya en düşük 13. 334 TL maaş! İntibak, ek artış, refah payı...

Emeklilerin zam oranı da bu durumda yüzde 33.13 olacak. Emekliler enflasyon zammının oranını, son verinin açıklanacağı 3 Ocak tarihinde öğrenecek.