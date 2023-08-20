Emekliye son dakika zam hesabı çıktı! Memura 31.799. TL, SSK - Bağkur'luya en düşük 13. 334 TL maaş! İntibak, ek artış, refah payı...

2024 Ocak ayındaki enflasyon artışı için ilk ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'nde ortaya çıkan tahmini enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı içinde hesaplamalara ışık tutuyor. Emeklilerin maaşlarında yapılacak iyileştirme çalışmaları devam ederken, 2024 Ocak'taki zam oranı öngörülebilir hale geldi. Hal böyle olunca,"Emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte güncel maaş hesaplamaları!