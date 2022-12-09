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Haberler Galeri Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! 21,90 TL'den başlayan fiyatlar! Hafta sonu geldi sepetler dolup taşacak! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, mercimek, pirinç...

Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! 21,90 TL'den başlayan fiyatlar! Hafta sonu geldi sepetler dolup taşacak! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, mercimek, pirinç...

Tarım Kredi Marketleri'nde Aralık ayına özel indirim kataloğu yayınlandı. 8-15 Aralık tarihleri arasında geçerli olan temel ihtiyaç ürünleri uygun fiyatlarla satılıyor. Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde yeni indirimler ve fiyat listeleri binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte, Aralık ayı uygun fiyatlı ürünler listesi...

Giriş Tarihi: 09.12.2022 18:11 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 18:17
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Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! 21,90 TL’den başlayan fiyatlar! Hafta sonu geldi sepetler dolup taşacak! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, mercimek, pirinç...

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi belli oldu. 8-15 Aralık 2022 tarihleri arasında raflarda yerini alan indirimli ürünleri duyan vatandaşlar markete koşuyor. Markette 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den, 7 kg çamaşır deterjanı 104 TL'den satışa sunuluyor. İşte, Tarım Kredi Market, yeni fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! 21,90 TL’den başlayan fiyatlar! Hafta sonu geldi sepetler dolup taşacak! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, mercimek, pirinç...
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  • 21
Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! 21,90 TL’den başlayan fiyatlar! Hafta sonu geldi sepetler dolup taşacak! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, mercimek, pirinç...
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  • 21
Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! 21,90 TL’den başlayan fiyatlar! Hafta sonu geldi sepetler dolup taşacak! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, mercimek, pirinç...
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Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! 21,90 TL’den başlayan fiyatlar! Hafta sonu geldi sepetler dolup taşacak! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, mercimek, pirinç...