Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! 21,90 TL'den başlayan fiyatlar! Hafta sonu geldi sepetler dolup taşacak! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, mercimek, pirinç...

Tarım Kredi Marketleri'nde Aralık ayına özel indirim kataloğu yayınlandı. 8-15 Aralık tarihleri arasında geçerli olan temel ihtiyaç ürünleri uygun fiyatlarla satılıyor. Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde yeni indirimler ve fiyat listeleri binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte, Aralık ayı uygun fiyatlı ürünler listesi...