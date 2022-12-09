09 Aralık 2022, Cuma
Aralık ayı tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı: Hesaplara geçti mi? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Çiftçilere destek amacıyla yapılan tarımsal destek ödemelerinin hesaplara geçmeye başladığını Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu. 1 milyar 318 milyon 43 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Peki tarımsal destek ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek?
Giriş Tarihi: 09.12.2022 16:48
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