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Aralık ayı tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı: Hesaplara geçti mi? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Çiftçilere destek amacıyla yapılan tarımsal destek ödemelerinin hesaplara geçmeye başladığını Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu. 1 milyar 318 milyon 43 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Peki tarımsal destek ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 16:48
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Aralık ayı tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı: Hesaplara geçti mi? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarımsal destek ödemeleri hesaplara geçti mi sorusunun cevapları merak konusu olurken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci müjdeyi verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden detayları paylaşan Bakan Kirişçi, "1 milyar 318 milyon 43 bin TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi. Peki tarımsal destek ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aralık ayı tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı: Hesaplara geçti mi? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?

HESAPLARA GEÇMEYE BAŞLADI

Kirişci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "1 milyar 318 milyon 43 bin TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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Aralık ayı tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı: Hesaplara geçti mi? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Söz konusu paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

"Çiğ süt desteği 1 milyar 12 milyon 835 bin 588 lira, zeytinyağı desteği 45 milyon 789 bin 975 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteği 37 milyon 749 bin 145 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 18 milyon 423 bin 224 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 3 milyon 872 bin 130 lira, süt analiz desteği 103 milyon 699 bin 944 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 39 milyon 991 bin 933 lira, bireysel sulama hibe desteği 20 milyon 209 bin 517 lira, tiftik üretimi desteği 12 milyon 202 bin 251 lira, AR-GE desteği 3 milyon 347 bin 93 lira ve hayvan genetik kaynakları koruma desteği 19 milyon 922 bin 200 lira."

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Aralık ayı tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı: Hesaplara geçti mi? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Tarımsal destekleme ödemeleri 2 Eylül Cuma günü ödenmeye başlanacak. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2022 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor.

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Aralık ayı tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı: Hesaplara geçti mi? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!