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Haberler Galeri Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi son dakika? 4A, 4D Belediye taşeron işçilerine kadro var mı?

Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi son dakika? 4A, 4D Belediye taşeron işçilerine kadro var mı?

Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Belediyelerde çeşitli görevlerde bulunan işçiler, sözleşmeli kadro haberlerini yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası 424 bin sözleşmeli çalışana isteğe bağlı olarak kadro verileceğini duyurdu. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi son dakika? 4A, 4D Belediye taşeron işçilerine kadro var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 18:20 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 18:20
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Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi son dakika? 4A, 4D Belediye taşeron işçilerine kadro var mı?

Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi son dakika? 4A, 4D Belediye taşeron işçilerine kadro var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hali hazırda 3 yılını dolduranların memurluğa geçiş yapabileceğini aktardı. Bu gelişme sonrası belediye çalışanları, kendilerinin düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağını gündemlerine aldı. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi son dakika? 4A, 4D Belediye taşeron işçilerine kadro var mı?

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Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi son dakika? 4A, 4D Belediye taşeron işçilerine kadro var mı?

BELEDİYE İŞÇİLERİNE KADRO VERİLDİ Mİ?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada " Kadro dışında kalanlar , sözleşmeli askeri personel sözleşmeli meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır." ifadelerini kullandı.

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Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi son dakika? 4A, 4D Belediye taşeron işçilerine kadro var mı?

Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor

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Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi son dakika? 4A, 4D Belediye taşeron işçilerine kadro var mı?

Sözleşmelide kadroya geçiş durumunda "Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak."

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Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi son dakika? 4A, 4D Belediye taşeron işçilerine kadro var mı?

"Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir.