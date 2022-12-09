09 Aralık 2022, Cuma
Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi son dakika? 4A, 4D Belediye taşeron işçilerine kadro var mı?
Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Belediyelerde çeşitli görevlerde bulunan işçiler, sözleşmeli kadro haberlerini yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası 424 bin sözleşmeli çalışana isteğe bağlı olarak kadro verileceğini duyurdu. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi son dakika? 4A, 4D Belediye taşeron işçilerine kadro var mı?
Giriş Tarihi: 09.12.2022 18:20 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 18:20
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