Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi son dakika? 4A, 4D Belediye taşeron işçilerine kadro var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hali hazırda 3 yılını dolduranların memurluğa geçiş yapabileceğini aktardı. Bu gelişme sonrası belediye çalışanları, kendilerinin düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağını gündemlerine aldı. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi son dakika? 4A, 4D Belediye taşeron işçilerine kadro var mı?