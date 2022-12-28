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Tarım Kredi Market fiyatları son durum: Yarı fiyatından da ucuz... İndirimli 600 çeşit ürün hangileri? Giden avantajlı çıkıyor
2023 asgari ücret zammının açıklanması ile birlikte vatandaşlar zincir marketlerin şok zamlarıyla karşılaştı. Tüketicilerin kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşmasını sağlayan Tarım Krei Kooperatif marketlerde ürünler indirimli satılıyor. Zincir marketlere göre neredeyse yarı fiyatından da ucuz satılan bu ürünlerin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 600 çeşit üründe dev indirim olacağını duyurmuştu.