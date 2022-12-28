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Tarım Kredi Market fiyatları son durum: Yarı fiyatından da ucuz... İndirimli 600 çeşit ürün hangileri? Giden avantajlı çıkıyor

2023 asgari ücret zammının açıklanması ile birlikte vatandaşlar zincir marketlerin şok zamlarıyla karşılaştı. Tüketicilerin kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşmasını sağlayan Tarım Krei Kooperatif marketlerde ürünler indirimli satılıyor. Zincir marketlere göre neredeyse yarı fiyatından da ucuz satılan bu ürünlerin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 600 çeşit üründe dev indirim olacağını duyurmuştu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 09:51
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Tarım Kredi Market fiyatları son durum: Yarı fiyatından da ucuz... İndirimli 600 çeşit ürün hangileri? Giden avantajlı çıkıyor

"Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 600 ürün çeşidi zincir marketlere göre daha uygun fiyatla satışa sunuluyor. Kabine sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan'ın müjdelediği 600 çeşit üründe indirim başladı. Peki, Tarım Kredi Market fiyatları son durum nedir? Hangi ürünler indirimli? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market fiyatları son durum: Yarı fiyatından da ucuz... İndirimli 600 çeşit ürün hangileri? Giden avantajlı çıkıyor

600 ÇEŞİT ÜRÜNDE DEV İNDİRİM

Başkan Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, Tarım Kredi satış noktalarının sayısının 3 bine çıkarılacağını söyledi. Ayrıca Tarım Kredi'nin 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacağını belirtti.

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Tarım Kredi Market fiyatları son durum: Yarı fiyatından da ucuz... İndirimli 600 çeşit ürün hangileri? Giden avantajlı çıkıyor

Piyasadaki son durumu anlatan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketicinin sigortası serbest piyasa ortamında tam rekabet şartlarının oluşmasıdır. Oysa Rekabet Kurumu'muzun yaptığı incelemeler sonucunda uyguladığı yaptırımlar göstermektedir ki fahiş fiyatlarla mücadele eden tüketiciler tam rekabet ortamında olmayıp bir kısım zincir marketler ve üreticiler adeta kartel oluşturup müşterek fiyat ve satış koşulları belirlemek suretiyle tüketicileri istismar etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

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Tarım Kredi Market fiyatları son durum: Yarı fiyatından da ucuz... İndirimli 600 çeşit ürün hangileri? Giden avantajlı çıkıyor

'EN ETKİLİ YAPTIRIM İFŞA VE MAĞAZA KAPATMADIR'

Milliyet'te yer alan habere göre, Ağaoğlu açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Şu unutulmamalıdır ki tüketicinin en büyük gücü tüketmemekten kaynaklanır. Haksız yere fiyat artışı yapan ve enflasyonist ortamda vurgun peşinde koşan aşırı kazanç sevdalılarına uygulanacak yaptırımların yanı sıra en etkili yaptırım ifşa edilmeleri ve mağaza kapatma olacaktır.

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Tarım Kredi Market fiyatları son durum: Yarı fiyatından da ucuz... İndirimli 600 çeşit ürün hangileri? Giden avantajlı çıkıyor

Bu yaptırımların yanı sıra ifşa edilmeleri halinde tüketiciler kendilerine haksızlık yapan markaların ürünlerini zincir marketlerin mağazalarını boykot ettikleri taktirde yaptırımların en büyüğü ile karşılaşmış olacaklardır.