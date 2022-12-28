Tarım Kredi Market fiyatları son durum: Yarı fiyatından da ucuz... İndirimli 600 çeşit ürün hangileri? Giden avantajlı çıkıyor

Piyasadaki son durumu anlatan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketicinin sigortası serbest piyasa ortamında tam rekabet şartlarının oluşmasıdır. Oysa Rekabet Kurumu'muzun yaptığı incelemeler sonucunda uyguladığı yaptırımlar göstermektedir ki fahiş fiyatlarla mücadele eden tüketiciler tam rekabet ortamında olmayıp bir kısım zincir marketler ve üreticiler adeta kartel oluşturup müşterek fiyat ve satış koşulları belirlemek suretiyle tüketicileri istismar etmişlerdir." ifadelerini kullandı.