Ankara TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TARİH BELLİ OLDU!

TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman,hangi tarihte? sorusu başvuru yapanlar tarafından sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. Ankara TOKİ kura çekimi tarihleri ise 5.etap kura takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazandı. Peki, Ankara TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, kura çekiminin yapılacağı tarih...