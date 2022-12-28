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Haberler Galeri Ankara TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TARİH BELLİ OLDU!

Ankara TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TARİH BELLİ OLDU!

TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman,hangi tarihte? sorusu başvuru yapanlar tarafından sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. Ankara TOKİ kura çekimi tarihleri ise 5.etap kura takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazandı. Peki, Ankara TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, kura çekiminin yapılacağı tarih...

Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 11:48
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Ankara TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TARİH BELLİ OLDU!

TOKİ konutlarına başvuru yapan milyonlarca vatandaş, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı sürerken Ankara TOKİ kura çekiliş tarihleri, 5.etap takviminin yayınlanmasının ardından belli oldu. Peki, Ankara TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ankara TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TARİH BELLİ OLDU!

ANKARA TOKİ KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

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Ankara TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TARİH BELLİ OLDU!

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Ankara'da yaşayan vatandaşlar TOKİ kura çekilişinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. TOKİ tarafından yayınlanan 5.etap takvimine göre; TOKİ Ankara 18 bin 450 konut için kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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Ankara TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TARİH BELLİ OLDU!

2 OCAK - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

5 ilde gerçekleştirilecek 2 Ocak - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

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Ankara TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TARİH BELLİ OLDU!

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut