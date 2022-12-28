28 Aralık 2022, Çarşamba
EYT'de nihai karar ne zaman? Faruk Erdem A Haber'de o tarihi işaret etti! Kritik detay: E-devletten işlem yapılabilir
Emeklilikte yaşa takılanlar heyecanla yeni düzenlemeye kilitlendi. EYT için geri sayım sürerken, farklı kurumlarda çalışanların hizmet birleştirmesi yapması gerekiyor. Bunun için SGK müdürlüklerinde kuyruğa girmeden, e-devletten işlem yapılabilir. Öte yandan gözler yaş sınırı için verilecek karara çevrilirken, pek çok detay da netleşti. Peki EYT'de nihayi karar ne zaman? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında o tarihe işaret etti.
Giriş Tarihi: 28.12.2022 07:55 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 10:36
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