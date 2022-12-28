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Haberler Galeri EYT'de nihai karar ne zaman? Faruk Erdem A Haber'de o tarihi işaret etti! Kritik detay: E-devletten işlem yapılabilir

EYT'de nihai karar ne zaman? Faruk Erdem A Haber'de o tarihi işaret etti! Kritik detay: E-devletten işlem yapılabilir

Emeklilikte yaşa takılanlar heyecanla yeni düzenlemeye kilitlendi. EYT için geri sayım sürerken, farklı kurumlarda çalışanların hizmet birleştirmesi yapması gerekiyor. Bunun için SGK müdürlüklerinde kuyruğa girmeden, e-devletten işlem yapılabilir. Öte yandan gözler yaş sınırı için verilecek karara çevrilirken, pek çok detay da netleşti. Peki EYT'de nihayi karar ne zaman? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında o tarihe işaret etti.

Sabah
Takvim
Giriş Tarihi: 28.12.2022 07:55 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 10:36
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EYT’de nihai karar ne zaman? Faruk Erdem A Haber’de o tarihi işaret etti! Kritik detay: E-devletten işlem yapılabilir

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi heyecanla beklenirken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) farklı kurumlarda çalışanlar için hizmet birleştirmesi, borçlanması başta olmak üzere yoğun bir mesai yürütüyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışmalar sonucu kazanılan hizmetlerin aylık bağlanma hakkının elde edilmesi halinde birleştirilmesi gerekiyor. Bu işlemlerin yapılması için SGK müdürlüklerinde kuyruğa girmeden bütün işlemler yapılabilir. Yılın son günleri olması nedeniyle e-devlet'te gün içinde yoğunluk olsa da saat 19:00'dan sonra işlemler yapılabiliyor.

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EYT’de nihai karar ne zaman? Faruk Erdem A Haber’de o tarihi işaret etti! Kritik detay: E-devletten işlem yapılabilir

Emeklilikte birden çok sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların hizmetlerini birleştirmek kritik önem taşıyor. Sabah'ın haberine göre farklı kurumlara tabi geçen hizmet süreleri çalışanın talebi, tahsise hazırlık ve intibak ile basamak tespiti gibi nedenlerle de tek kurumda birleştirilebilir. Bu durum da hizmetlerin birleştirilmesi değil toplanması şeklinde ifade ediliyor. Son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla prim ödenen Kurum'dan aylık bağlanır. 1 Ekim 2008 ve sonrasında işe girenler için en çok prim ödenen kuruma göre emeklilik zamanı ve aylığı hesaplanır.

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EYT’de nihai karar ne zaman? Faruk Erdem A Haber’de o tarihi işaret etti! Kritik detay: E-devletten işlem yapılabilir

EYT'de başvuru süreci, erken emeklilik için önem taşıyan hizmet birleştirmesine ilişkin detaylar şöyle:

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EYT’de nihai karar ne zaman? Faruk Erdem A Haber’de o tarihi işaret etti! Kritik detay: E-devletten işlem yapılabilir

Hizmet birleştirmesi emekliliği öne çeker mi, nasıl yapılabilir?

Hızmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışanların toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesine deniyor. Hizmet birleştirmeyle istisnai bir durumda emeklilik öne çekilebilir. Bağ-Kur'lu olan kadınlar emekli olmak için 7.200, erkekler de 9.000 gün prim ödemek durumunda olup, SSK'da ise kadınlar için bu süre 5.000 erkekler için de 5.975 gün. 2008'de 7 yıl kuralı kaldırıldı. Kişiler primlerini Bağ-Kur'dan SGK'ya aktarabilecek koşulları sağlaması halinde gün farkından yararlanarak erken emekli olabilir. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirilme talebi e-devlet üzerinden yapılabilir.

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EYT’de nihai karar ne zaman? Faruk Erdem A Haber’de o tarihi işaret etti! Kritik detay: E-devletten işlem yapılabilir

EYT için ne zaman başvuru yapmak gerekiyor?

E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Aylık bağlama sistemi bakımından normal emeklilerden bir farkı bulunmuyor. Dijital sistemi kullanmayanlar da form doldurarak evine yakın SGK müdürlüğüne teslim edebilir ya da postalayabilir. Başvuru tarihi emekli aylığını etkilemiyor.