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Haberler Galeri Tarım Kredi Kooperatifi indirim kataloğu! 6-15 Mayıs Temel İhtiyaç Ürünleri FİYAT LİSTESİ! Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı...

Tarım Kredi Kooperatifi indirim kataloğu! 6-15 Mayıs Temel İhtiyaç Ürünleri FİYAT LİSTESİ! Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı...

Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğunu yayınladı! Temel ihtyaç ürünlerindeki kampanya müşterilerinin yüzü güldürecek. Tarım Kredi Kooperatifi Market'te Mayıs ayına özel birçok ürünün fiyatı indirildi. Güncel fiyat listesi ise alışveriş tutkunları tarafından araştırılmaya başladı. Peki, bu ay Tarım Kredi'de hangi ürünlerin fiyatı düştü? İşte, 6-15 Mayıs tarihlerinde geçerli olan yeni aktüel kataloğu fiyat listesi 2023!

Giriş Tarihi: 06.05.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 10:29
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Tarım Kredi Kooperatifi indirim kataloğu! 6-15 Mayıs Temel İhtiyaç Ürünleri FİYAT LİSTESİ! Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı...

Tarım Kredi Kooperatifi indirimli aktüel kataloğunu yayınladı. Temel ihtiyaç ürünlerindeki kampanya vatandaşların ilgisini çekti. Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, peynir, çay, temizlik malzemeleri gibi birçok ürünün fiyatına indirim uygulandı. Tarım Kredi Market güncel fiyat listesi alışveriş tutkunları tarafından araştırılıyor. İşte, 6-15 Mayıs'a özel indirimli ürünler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Kooperatifi indirim kataloğu! 6-15 Mayıs Temel İhtiyaç Ürünleri FİYAT LİSTESİ! Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı...

TARIM KREDİ MARKET YENİ İNDİRİM KATALOĞU

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Tarım Kredi Kooperatifi indirim kataloğu! 6-15 Mayıs Temel İhtiyaç Ürünleri FİYAT LİSTESİ! Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı...

Bebek bezi: 209.90 TL

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Tarım Kredi Kooperatifi indirim kataloğu! 6-15 Mayıs Temel İhtiyaç Ürünleri FİYAT LİSTESİ! Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı...

Peynir: 69.90 TL

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Tarım Kredi Kooperatifi indirim kataloğu! 6-15 Mayıs Temel İhtiyaç Ürünleri FİYAT LİSTESİ! Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı...

Havlu kağıt: 99.80 TL