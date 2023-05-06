Tarım Kredi Kooperatifi indirim kataloğu! 6-15 Mayıs Temel İhtiyaç Ürünleri FİYAT LİSTESİ! Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı...

Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğunu yayınladı! Temel ihtyaç ürünlerindeki kampanya müşterilerinin yüzü güldürecek. Tarım Kredi Kooperatifi Market'te Mayıs ayına özel birçok ürünün fiyatı indirildi. Güncel fiyat listesi ise alışveriş tutkunları tarafından araştırılmaya başladı. Peki, bu ay Tarım Kredi'de hangi ürünlerin fiyatı düştü? İşte, 6-15 Mayıs tarihlerinde geçerli olan yeni aktüel kataloğu fiyat listesi 2023!