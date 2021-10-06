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Haberler Galeri İkinci el araba fiyatlarında son fırsat! Ateş pahası olabilir! 200 bin altındaki Volkswagen, Skoda, Ford, Fiat fiyatları...

İkinci el araba fiyatlarında son fırsat! Ateş pahası olabilir! 200 bin altındaki Volkswagen, Skoda, Ford, Fiat fiyatları...

Araba almak isteyenler fiyatlar hakkında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Sıfır araç fiyatlarının yükseliş ivmesinde olması yeni araba alacakları ikinci ele yöneltti. Bu süreçte otomobil pazarlarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Ülkemizde en sık kullanılan markaların alım-satım listelerinde güncellemeler yaşanıyor. Fiyatların beklenenin altına düşen araçlar kısa süre içinde alıcı buluyor. Sizler için 200 bin TL altındaki araçları listeledik. İşte, 200 bin altındaki Volkswagen, Skoda, Ford, Fiat fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2021 19:29 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 19:29
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İkinci el araba fiyatlarında son fırsat! Ateş pahası olabilir! 200 bin altındaki Volkswagen, Skoda, Ford, Fiat fiyatları...

İkinci el araba fiyatlarında son fırsat. Ateş pahası olabilir. 200 bin altındaki Volkswagen, Skoda, Ford, Fiat fiyatları bu süreçte sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Araba almak isteyen vatandaşlar fiyatların düşmesini bekliyor. Yıl içinde yaşanan çip krizi ve koronavirüs salgını nedeniyle fiyatlar beklenmedik seviyelere çıkmıştı. Sürecin bir nebzede olsa geride kalmasının ardından ikinci el otomobil pazarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Sıfır araç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar bütçesine uygun ikinci el arabaları araştırıyor. İşte, 200 bin altındaki Volkswagen, Skoda, Ford, Fiat fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba fiyatlarında son fırsat! Ateş pahası olabilir! 200 bin altındaki Volkswagen, Skoda, Ford, Fiat fiyatları...
Sıfır araç almaya imkanı olmayanlar için ikinci el araçlar her zaman iyi bir alternatif olmaya devam ediyor. Üstelik, 200 bin TL ve altındaki fiyatlarla birbirinden kaliteli ve çeşitli özelliklerle donatılmış araçlar bulunabiliyor.
Volkswagen, Skoda, Ford, Volvo, Fiat ve Toyota marka araçların çeşitli seri ve modelleri, Türkiye'de 200 bin TL ve altında satılan araçların ilk sıralarında yer alıyor….
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İkinci el araba fiyatlarında son fırsat! Ateş pahası olabilir! 200 bin altındaki Volkswagen, Skoda, Ford, Fiat fiyatları...

200 BİN TL VE ALTINDAKİ ARAÇLARIN LİSTESİ

Marka: Volkswagen

Seri: Passat

Model: 1.4 TSI Trendline

Yıl: 2010

Fiyat: 200.000 TL

Marka: Volkswagen

Seri: Polo

Model: 1.0 TSI Comfortline

Yıl: 2018

Fiyat: 200.000 TL

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İkinci el araba fiyatlarında son fırsat! Ateş pahası olabilir! 200 bin altındaki Volkswagen, Skoda, Ford, Fiat fiyatları...

Marka: Mini

Seri: Cooper S

Model: 1.6

Yıl: 2011

Fiyat: 200.000 TL

Marka: Skoda

Seri: Octavia

Model: 1.6 TDI Elegance CR

Yıl: 2014

Fiyat: 200.000 TL

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İkinci el araba fiyatlarında son fırsat! Ateş pahası olabilir! 200 bin altındaki Volkswagen, Skoda, Ford, Fiat fiyatları...

Marka: Renault

Seri: Fluence

Model: 1.5 Dci Icon

Yıl: 2016

Fiyat: 200.000 TL

Marka: Mercedes Benz

Seri: S Serisi

Model: S 320 320

Yıl: 1995

Fiyat: 200.000 TL