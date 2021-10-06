HaberlerGaleriİkinci el araba fiyatlarında son fırsat! Ateş pahası olabilir! 200 bin altındaki Volkswagen, Skoda, Ford, Fiat fiyatları...
İkinci el araba fiyatlarında son fırsat! Ateş pahası olabilir! 200 bin altındaki Volkswagen, Skoda, Ford, Fiat fiyatları...
Araba almak isteyenler fiyatlar hakkında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Sıfır araç fiyatlarının yükseliş ivmesinde olması yeni araba alacakları ikinci ele yöneltti. Bu süreçte otomobil pazarlarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Ülkemizde en sık kullanılan markaların alım-satım listelerinde güncellemeler yaşanıyor. Fiyatların beklenenin altına düşen araçlar kısa süre içinde alıcı buluyor. Sizler için 200 bin TL altındaki araçları listeledik. İşte, 200 bin altındaki Volkswagen, Skoda, Ford, Fiat fiyatları...