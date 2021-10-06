İkinci el araba fiyatlarında son fırsat! Ateş pahası olabilir! 200 bin altındaki Volkswagen, Skoda, Ford, Fiat fiyatları...

Sıfır araç almaya imkanı olmayanlar için ikinci el araçlar her zaman iyi bir alternatif olmaya devam ediyor. Üstelik, 200 bin TL ve altındaki fiyatlarla birbirinden kaliteli ve çeşitli özelliklerle donatılmış araçlar bulunabiliyor.

Volkswagen, Skoda, Ford, Volvo, Fiat ve Toyota marka araçların çeşitli seri ve modelleri, Türkiye'de 200 bin TL ve altında satılan araçların ilk sıralarında yer alıyor….