Tarım Kredi fiyatları tek tek düştü! Market kataloğunda yok yok! Zeytin 54.90, Taze Kaşar 159.90, Pirzola 88.90, Peynir çeşitleri 39.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1-17 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni kataloğunu açıkladı. Türkiye'nin birçok bölgesinde hızla yayılan ve uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine olan ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Ağustos ayı itibarıyla başlayan kampanyalar, birbirinden çeşitli ürünleri müşterilerle buluşturuyor. Zeytinden pirzolaya, beyaz peynirden sucuğa, şampuanlardan tuvalet kağıdına kadar onlarca farklı çeşit ürün bu hafta satışa sunulacak.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.08.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 16:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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