02 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tarım Kredi fiyatları tek tek düştü! Market kataloğunda yok yok! Zeytin 54.90, Taze Kaşar 159.90, Pirzola 88.90, Peynir çeşitleri 39.90 TL...

Tarım Kredi fiyatları tek tek düştü! Market kataloğunda yok yok! Zeytin 54.90, Taze Kaşar 159.90, Pirzola 88.90, Peynir çeşitleri 39.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1-17 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni kataloğunu açıkladı. Türkiye'nin birçok bölgesinde hızla yayılan ve uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine olan ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Ağustos ayı itibarıyla başlayan kampanyalar, birbirinden çeşitli ürünleri müşterilerle buluşturuyor. Zeytinden pirzolaya, beyaz peynirden sucuğa, şampuanlardan tuvalet kağıdına kadar onlarca farklı çeşit ürün bu hafta satışa sunulacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 16:31
  • 1
  • 47
Tarım Kredi fiyatları tek tek düştü! Market kataloğunda yok yok! Zeytin 54.90, Taze Kaşar 159.90, Pirzola 88.90, Peynir çeşitleri 39.90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, ağustos ayında geçerli olacak yeni kataloğunu müşterileriyle paylaştı. 17 Ağustos boyunca geçerli olacak kampanyalarla birlikte geniş bir ürün yelpazesi indirime girecek. Müşterilere lezzetli atıştırmalıklar, karışık kuruyemişler, çekirdekler ve kahvaltılık ürünler sunulacak. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 47
Tarım Kredi fiyatları tek tek düştü! Market kataloğunda yok yok! Zeytin 54.90, Taze Kaşar 159.90, Pirzola 88.90, Peynir çeşitleri 39.90 TL...

Siyah çekirdek 39,90 TL

  • 3
  • 47
Tarım Kredi fiyatları tek tek düştü! Market kataloğunda yok yok! Zeytin 54.90, Taze Kaşar 159.90, Pirzola 88.90, Peynir çeşitleri 39.90 TL...

Soğuk çay 9,70 TL

  • 4
  • 47
Tarım Kredi fiyatları tek tek düştü! Market kataloğunda yok yok! Zeytin 54.90, Taze Kaşar 159.90, Pirzola 88.90, Peynir çeşitleri 39.90 TL...

ETİ Burçak 22,90 TL

  • 5
  • 47
Tarım Kredi fiyatları tek tek düştü! Market kataloğunda yok yok! Zeytin 54.90, Taze Kaşar 159.90, Pirzola 88.90, Peynir çeşitleri 39.90 TL...

ETİ Cin 18,90 TL