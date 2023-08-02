02 Ağustos 2023, Çarşamba
Emeklilere maaşa ek ödeme fırsatı doğdu! Bugün saat 16.59'a kadar başvurun! SSK, BAĞ-KUR'luya tek seferde 6.750 TL jesti! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaşa...
Bankaların promosyon kampanyaları, milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bazı bankalar, ağustos ayı itibarıyla yeni kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalar sayesinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) dâhil 10 bin liraya kadar varan promosyon imkanları sunuluyor. İşte fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 02.08.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 14:22
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