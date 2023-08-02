Emeklilere maaşa ek ödeme fırsatı doğdu! Bugün saat 16.59’a kadar başvurun! SSK, BAĞ-KUR’luya tek seferde 6.750 TL jesti! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaşa...

Bankaların promosyon kampanyaları, milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir merak ve ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) dâhil olmak üzere birçok kesim için, ağustos ayı itibarıyla yeni kampanyalar duyuruldu. Bu kampanyalar kapsamında, emekli aylığı alanlar ve diğer ilgili gruplar, 10 bin liraya kadar varan promosyon imkanlarından faydalanabiliyorlar. Bu tür teklifler, emeklilere ve emekli olacaklara maddi açıdan büyük önem taşıyor. İşte detaylar...