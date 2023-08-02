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Haberler Galeri Emeklilere maaşa ek ödeme fırsatı doğdu! Bugün saat 16.59'a kadar başvurun! SSK, BAĞ-KUR'luya tek seferde 6.750 TL jesti! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaşa...

Emeklilere maaşa ek ödeme fırsatı doğdu! Bugün saat 16.59'a kadar başvurun! SSK, BAĞ-KUR'luya tek seferde 6.750 TL jesti! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaşa...

Bankaların promosyon kampanyaları, milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bazı bankalar, ağustos ayı itibarıyla yeni kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalar sayesinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) dâhil 10 bin liraya kadar varan promosyon imkanları sunuluyor. İşte fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 14:22
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Emeklilere maaşa ek ödeme fırsatı doğdu! Bugün saat 16.59’a kadar başvurun! SSK, BAĞ-KUR’luya tek seferde 6.750 TL jesti! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaşa...

Bankaların promosyon kampanyaları, milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir merak ve ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) dâhil olmak üzere birçok kesim için, ağustos ayı itibarıyla yeni kampanyalar duyuruldu. Bu kampanyalar kapsamında, emekli aylığı alanlar ve diğer ilgili gruplar, 10 bin liraya kadar varan promosyon imkanlarından faydalanabiliyorlar. Bu tür teklifler, emeklilere ve emekli olacaklara maddi açıdan büyük önem taşıyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere maaşa ek ödeme fırsatı doğdu! Bugün saat 16.59’a kadar başvurun! SSK, BAĞ-KUR’luya tek seferde 6.750 TL jesti! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaşa...

AĞUSTOS AYI PROMOSYON KAMPANYALARI 2023

GARANTİ BBVA

3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.500 TL
3.500 - 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.250 TL
7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.750 T

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Emeklilere maaşa ek ödeme fırsatı doğdu! Bugün saat 16.59’a kadar başvurun! SSK, BAĞ-KUR’luya tek seferde 6.750 TL jesti! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaşa...

ZİRAAT BANKASI

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

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Emeklilere maaşa ek ödeme fırsatı doğdu! Bugün saat 16.59’a kadar başvurun! SSK, BAĞ-KUR’luya tek seferde 6.750 TL jesti! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaşa...

DENİZBANK

0 - 3.499 TL altı maaş alanlara 3.000 TL
3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlara 3.500 TL
7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlara 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL

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Emeklilere maaşa ek ödeme fırsatı doğdu! Bugün saat 16.59’a kadar başvurun! SSK, BAĞ-KUR’luya tek seferde 6.750 TL jesti! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaşa...

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara, 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL'ye varan promosyon veriliyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilecek.