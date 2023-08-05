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Ağustos'ta emekliye %25'e EK 1.950 TL ödenecek! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, hepsini kapsıyor!

Emekliye son dakika müjdesi! %25'e EK 1.950 TL ödenecek. Emekli maaş zammının yüzde 25'e çıkarılmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı zam oranıyla birlikte, emekli maaşı hesaplamaları yeniden gözden geçirildi. Başkan Erdoğan son yaptığı açıklamada, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." dedi. Bu noktada vatandaşlar, "Emekliye ek zam var mı?, Kimler ek ödeme alacak? sorusunu gündeme getirdi. işte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.08.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 10:00
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Ağustos’ta emekliye %25’e EK 1.950 TL ödenecek! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, hepsini kapsıyor!

Emekliler için %25 zammın nasıl dağıtılacağı açıklandı ve ek zamlı ödemelerin tutarları belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emeklilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak kalırken; kök maaşlara zam yapılmasına karar verildi. Peki, kimler ek ödeme alacak? İşte yeni maaşlar hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ağustos’ta emekliye %25’e EK 1.950 TL ödenecek! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, hepsini kapsıyor!

Memur emeklilerinin, dul ve yetimlerinin yüzde 25 zam ile oluşan zam farkı yatırıldı.

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Ağustos’ta emekliye %25’e EK 1.950 TL ödenecek! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, hepsini kapsıyor!

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz dönemi zam farkları ödendi.

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Ağustos’ta emekliye %25’e EK 1.950 TL ödenecek! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, hepsini kapsıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

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Ağustos’ta emekliye %25’e EK 1.950 TL ödenecek! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, hepsini kapsıyor!

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aylıklarını her ay alanlara, Temmuz'da 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Mayıs-Haziran- Temmuz dönemindekilere Temmuz'da 1 aylık tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos dönemindekilere Temmuz ve Ağustos olmak üzere 2 aylık tutarında, Temmuz-Ağustos- Eylül dönemindekilere ise Temmuz, Ağustos ve Eylül'de olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."