Ağustos’ta emekliye %25’e EK 1.950 TL ödenecek! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, hepsini kapsıyor!

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aylıklarını her ay alanlara, Temmuz'da 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Mayıs-Haziran- Temmuz dönemindekilere Temmuz'da 1 aylık tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos dönemindekilere Temmuz ve Ağustos olmak üzere 2 aylık tutarında, Temmuz-Ağustos- Eylül dönemindekilere ise Temmuz, Ağustos ve Eylül'de olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."