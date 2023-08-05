05 Ağustos 2023, Cumartesi
Ağustos'ta emekliye %25'e EK 1.950 TL ödenecek! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, hepsini kapsıyor!
Emekliye son dakika müjdesi! %25'e EK 1.950 TL ödenecek. Emekli maaş zammının yüzde 25'e çıkarılmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı zam oranıyla birlikte, emekli maaşı hesaplamaları yeniden gözden geçirildi. Başkan Erdoğan son yaptığı açıklamada, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." dedi. Bu noktada vatandaşlar, "Emekliye ek zam var mı?, Kimler ek ödeme alacak? sorusunu gündeme getirdi. işte, haberin detayları...
Giriş Tarihi: 05.08.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 10:00
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