Tarihi rekor kırıldı! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

Konut kredisinde başvurular devam ediyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından tarihin en düşük faizli konut kredisini başlatmasının ardından emlak sektörü hareketlendi. Bu gelişmelerin ardından konut satışlarında tarihi rekor kırıldı. Haziran ayında 192 bin adet konut satılırken, 102 bin adetle tüm zamanların en yüksek ipotekli satışı yaşandı. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...