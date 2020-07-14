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Haberler Galeri Tarihi rekor kırıldı! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

Tarihi rekor kırıldı! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

Konut kredisinde başvurular devam ediyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından tarihin en düşük faizli konut kredisini başlatmasının ardından emlak sektörü hareketlendi. Bu gelişmelerin ardından konut satışlarında tarihi rekor kırıldı. Haziran ayında 192 bin adet konut satılırken, 102 bin adetle tüm zamanların en yüksek ipotekli satışı yaşandı. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 14:59
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Tarihi rekor kırıldı! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

Konut kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın tarihin en düşük faizli konut kredisi başvurusunu başlatmasının ardından emlak sektörü yeniden canlandı. Satışlarda tarihi rekorun kırılmasının ardından yetkililer satışların bu ay da sürmesini bekliyor. Türkiye genelinde konut satışları haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır? Konut kredisi şartları neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarihi rekor kırıldı! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

KONUT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2 Haziran'da başlayan konut kredisi başvuruları, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılıyor.

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Tarihi rekor kırıldı! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

Avantajlı faiz oranları ile kullanılabilecek konut kredileri ister aylık eşit taksitlerle, ister 12 aya kadar ödemesiz dönem imkanı ile 15 yıla varan vadede, yüzde 10'dan başlayan, düşük peşinat oranı ile yararlanılabilecek.

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Tarihi rekor kırıldı! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?
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Tarihi rekor kırıldı! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

TARİHİ REKOR KIRILDI

Kamu bankalarının düşük oranlı destek kredisi başta olmak üzere sektörel kampanyalar ve normalleşme adımları haziranda konut satışlarında rekorların görülmesini sağladı.