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Haberler Galeri Emekli zamlı maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SSK-Bağkur ödeme takvimi belli oldu

Emekli zamlı maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SSK-Bağkur ödeme takvimi belli oldu

Son dakika... Emekli zamlı maaşları ve bayram ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı ödemelerin yapılacağı tarihe çevrilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk merak edilen takvimi açıkladı. Peki, emekli zamlı maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2020 SSK-Bağkur ödeme takvimi...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 11:38
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Emekli zamlı maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SSK-Bağkur ödeme takvimi belli oldu

Emekli bayram ikramiyesi ve zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz ayı itibarıyla 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında yüzde 5,75 artış yaşandı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekliler ödemelerin takvimini araştırmaya başladılar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, emekli zamlı maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2020 SSK-Bağkur ödeme takvimi...

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Emekli zamlı maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SSK-Bağkur ödeme takvimi belli oldu

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacağını belirtti.

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Emekli zamlı maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SSK-Bağkur ödeme takvimi belli oldu

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."

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Emekli zamlı maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SSK-Bağkur ödeme takvimi belli oldu

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleriyle birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Emekli zamlı maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SSK-Bağkur ödeme takvimi belli oldu

BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ PARA?

Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri 1.000 TL'dir.