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Emekli zamlı maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SSK-Bağkur ödeme takvimi belli oldu
Son dakika... Emekli zamlı maaşları ve bayram ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı ödemelerin yapılacağı tarihe çevrilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk merak edilen takvimi açıkladı. Peki, emekli zamlı maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2020 SSK-Bağkur ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 14.07.2020 11:14Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 11:38