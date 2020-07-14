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Haberler Galeri Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK- Bağkur emekli maaş farkları kaç para ödenecek? İşte zamlı maaş ödeme tarihi

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK- Bağkur emekli maaş farkları kaç para ödenecek? İşte zamlı maaş ödeme tarihi

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı öncesi emekli ikramiyeleri ve maaş farklarının ödeneceği tarih merak edilen konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Maaş farklarının ne zaman hesaplarda olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK- Bağkur emekli maaş farkları kaç para ödenecek? İşte zamlı maaş ödeme tarihi...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 18:06
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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK- Bağkur emekli maaş farkları kaç para ödenecek? İşte zamlı maaş ödeme tarihi

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK- Bağkur emekli maaş farkları kaç para ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli ve memur, maaş farklarının ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK- Bağkur emekli maaş farkları kaç para ödenecek? İşte zamlı maaş ödeme tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK- Bağkur emekli maaş farkları kaç para ödenecek? İşte zamlı maaş ödeme tarihi

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK- Bağkur emekli maaş farkları kaç para ödenecek? İşte zamlı maaş ödeme tarihi

ZAMLI EMEKLİ AYLIKLARI NE ZAMAN ALINACAK?

Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti.

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK- Bağkur emekli maaş farkları kaç para ödenecek? İşte zamlı maaş ödeme tarihi

Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK- Bağkur emekli maaş farkları kaç para ödenecek? İşte zamlı maaş ödeme tarihi

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar