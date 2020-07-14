Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK- Bağkur emekli maaş farkları kaç para ödenecek? İşte zamlı maaş ödeme tarihi

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı öncesi emekli ikramiyeleri ve maaş farklarının ödeneceği tarih merak edilen konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Maaş farklarının ne zaman hesaplarda olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK- Bağkur emekli maaş farkları kaç para ödenecek? İşte zamlı maaş ödeme tarihi...