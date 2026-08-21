Altında yükseliş sürüyor! 4 ay sonra bir ilk: Gram altında 7 bin lira devri

GRAM ALTINDA YENİ HEDEFLER: 7.800 TL GÖRÜNÜR MÜ?

7 bin lira sınırının aşılmasının ardından yatırımcıların merak ettiği direnç seviyelerine değinen Ergezen, "7 bin lira üzerinde kalındığı sürece hedefimiz 7 bin 500 ile 7 bin 800 lira arasıdır. Savaşın sona ermesi veya petrol fiyatlarında bir geri çekilme görülmesi durumunda bu seviyelerin çok daha rahat görülebileceğini düşünüyorum. Geri çekilmelerde ise 6 bin 600 - 6 bin 700 bandı artık bir destek seviyesi olmuş durumda" sözleriyle beklentilerini aktardı.