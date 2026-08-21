Altında yükseliş sürüyor! 4 ay sonra bir ilk: Gram altında 7 bin lira devri
Altın fiyatlarında yükseliş sürerken gram altında 7 bin lira eşiği aşıldı, ons altın ise 4 bin 500 doların üzerini gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Haber'de yükselişin nedenlerini değerlendirirken gram altında izlediği yeni seviyeleri açıkladı.
Altın fiyatlarında yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. 21 Ağustos 2026 itibarıyla gram altın fiyatı, 4 aylık bir aranın ardından psikolojik sınır olan 7 bin lirayı aşarak 7 bin 34 lira seviyelerine ulaştı.
Ons altındaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarını desteklerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen piyasalardaki son durumu ve altın yatırımcısını bekleyen kritik seviyeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi.
ALTINDA YÜKSELİŞİN PERDE ARKASI
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleri özetleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, "Son dönemde faiz artırımları, enflasyon endişeleri ve savaşla beraber petrol fiyatlarının yükselmesi piyasaları baskılıyordu. Ancak ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil alımları yapma kararı, yani piyasaya müdahale ederek alımları artırması piyasalardaki iyimserliği artırdı. Faizlerin geri geleceği beklentisiyle ons altında çok güçlü bir yükseliş gördük" ifadelerini kullandı.
GRAM ALTINDA YENİ HEDEFLER: 7.800 TL GÖRÜNÜR MÜ?
7 bin lira sınırının aşılmasının ardından yatırımcıların merak ettiği direnç seviyelerine değinen Ergezen, "7 bin lira üzerinde kalındığı sürece hedefimiz 7 bin 500 ile 7 bin 800 lira arasıdır. Savaşın sona ermesi veya petrol fiyatlarında bir geri çekilme görülmesi durumunda bu seviyelerin çok daha rahat görülebileceğini düşünüyorum. Geri çekilmelerde ise 6 bin 600 - 6 bin 700 bandı artık bir destek seviyesi olmuş durumda" sözleriyle beklentilerini aktardı.
PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON BASKISI
Petrol fiyatlarındaki yükselişin altın üzerindeki etkisini değerlendiren Ergezen, "Petrol fiyatlarının yüksek olması altın fiyatlarını bir miktar baskılamaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin kısıtlanıyor olması petrol piyasası için risk teşkil ediyor. Petrol fiyatları 83-85 dolar bandının üzerinde kaldığı sürece küresel ekonomilerde enflasyon baskısı devam edecektir. Bu durum piyasalar üzerinde bir süre daha baskı oluşturabilir" değerlendirmesinde bulundu.
ALTIN HALA GÜVENLİ LİMAN MI?
Altının tarihsel süreçteki önemine dikkat çeken Zafer Ergezen, "Altın her zaman için güvenli limandır; 10 yıl, 100 yıl, 1000 yıl bu böyle kalmıştır. Geçtiğimiz dönemde yaşanan dalgalanmanın sebebi nakit ihtiyacıydı. Savaş riski nedeniyle yatırımcılar kredili işlemlerini kapatıp nakde, yani dolara geçiş yaptı. Bu da altın tarafında satış getirdi. Ancak enflasyon endişeleri ve güvenli liman ihtiyacı ile altın tarafında yeniden toparlanma başladı" şeklinde konuştu.