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Gram altın 7 bin lira sınırına dayandı: Kuyumcularda 'bozdurma' mesaisi başladı! Yükseliş sürecek mi?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Geçtiğimiz yılın en çok kazandıran yatırım aracı olan altın, 2026 yılında yaşadığı duraklama dönemini geride bırakarak yeniden atağa kalktı. Gram altının 7.000 lira seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte piyasalar hareketlenirken, yükselişi fırsat bilen vatandaşlar kuyumcuların yolunu tuttu. ATV Haber, altın piyasasındaki son durumu yerinde görüntüledi; alımdan ziyade bozdurma talebinin öne çıktığı piyasalarda, fiyatlardaki sert yükselişin nedenleri ve takı fiyatlarında oluşan dikkat çekici farklar mercek altına alındı.

Gram altın 7 bin lira sınırına dayandı: Kuyumcularda 'bozdurma' mesaisi başladı! Yükseliş sürecek mi? 1

Altın piyasasında haftalardır süren durgunluk yerini yeniden yükselişe bıraktı. Temmuz ayının ortasında 6 bin liranın altına kadar gerileyen gram altın, son haftalarda adeta vites yükseltti.

Gram altın 7 bin lira sınırına dayandı: Kuyumcularda 'bozdurma' mesaisi başladı! Yükseliş sürecek mi? 2

TRUMP ETKİSİ VE ALEV ALAN FİYATLAR

Haftalardır süren durağanlık, yerini rekor seviyelere bıraktı. ABD'de Trump'ın İran politikası ve küresel para piyasalarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını adeta ateşledi. Kısa süre önce 6.000 liranın altına kadar sarkan gram altın, bugün 7.000 lira sınırına dayandı. Çeyrek altın ise 11.000 lira seviyesinden işlem görmeye başladı. Temmuz ayı ortasında 6.000 liranın altını test eden gram altın, bugün saatler 16.00'yı gösterdiğinde 6.874 lira seviyesine ulaştı.

ALTINDA YENİ RALLİ! GRAM ALTIN 7 BİN LİRAYA KOŞUYOR
Gram altın 7 bin lira sınırına dayandı: Kuyumcularda 'bozdurma' mesaisi başladı! Yükseliş sürecek mi? 3

Yaşanan bu yükselişi değerlendiren bir vatandaş ise, "Bu rakam yine iyi, daha çıkacak" sözleriyle artış beklentisini dile getirdi.

Gram altın 7 bin lira sınırına dayandı: Kuyumcularda 'bozdurma' mesaisi başladı! Yükseliş sürecek mi? 4

SET VE TAKI FİYATLARI KATLANDI

Altın fiyatlarındaki artış, vitrindeki ürünlerin etiketlerine de doğrudan yansıdı. Gram altının 6.000 lira olduğu dönem ile güncel fiyatlar arasındaki fark, özellikle set gruplarında net bir şekilde görüldü. Fiyat kıyaslaması yapan bir kuyumcu, "Bu set 36 gram geliyor. Altının 6.000 olduğu kurda 155.000 TL iken şu anki kurda, 6.860 civarında 180.000 TL'ye geliyor" diyerek aradaki 25 bin liralık farka dikkat çekti.

Gram altın 7 bin lira sınırına dayandı: Kuyumcularda 'bozdurma' mesaisi başladı! Yükseliş sürecek mi? 5

Yatırımcının ve kadınların favorisi olan 10 gramlık Ajda bilezikte de tablo değişmedi. Yaklaşık bir ay önce gram altının 6.000 lira olduğu süreçte 56.000 liradan satılan Ajda bilezik, bugünkü yükselişle birlikte 64.000 liraya fırladı.

Gram altın 7 bin lira sınırına dayandı: Kuyumcularda 'bozdurma' mesaisi başladı! Yükseliş sürecek mi? 6

YÜKSELİŞE RAĞMEN TALEPTEKİ DEĞİŞİM

Normal şartlarda altın yükseldiğinde kuyumcularda yaşanan yoğunluğun bu kez farklı seyrettiği gözlemlendi. Geçmişteki yükseliş dönemleriyle şimdiki durumu kıyaslayan kuyumcu, "Gerçekten öyleydi bundan önce. Ama bu yükselişte hiç öyle bir şey göremedik" ifadelerini kullanarak, fiyat artışına rağmen satışlarda bir patlama yaşanmadığını belirtti.

Gram altın 7 bin lira sınırına dayandı: Kuyumcularda 'bozdurma' mesaisi başladı! Yükseliş sürecek mi? 7

Kuyumcu dükkanlarına gelen vatandaşların büyük çoğunluğu yalnızca fiyat sorup çıkarken, asıl hareketlilik bozdurma işlemlerinde yaşanıyor.

Gram altın 7 bin lira sınırına dayandı: Kuyumcularda 'bozdurma' mesaisi başladı! Yükseliş sürecek mi? 8

NAKİT SIKINTISI BAŞ GÖSTERDİ

Yüksek kâr marjını gören vatandaşlar, ev veya araba alacakları peşinatı oluşturmak için yastık altındaki altınlarını nakde çevirmeye başladı.

Gram altın 7 bin lira sınırına dayandı: Kuyumcularda 'bozdurma' mesaisi başladı! Yükseliş sürecek mi? 9

Talebin bozdurma yönünde yoğunlaşmasının esnafı zorladığını belirten Kuyumcu, "Şu an ihtiyacı olan çok fazla bozdurma alıyoruz. Hani araba alacak olan, ev alacak olan bu yükselişten faydalanıp bozdurmaya çok geliyorlar. Biz de o yüzden bazen nakit problemi çekebiliyoruz" sözleriyle piyasadaki nakit sıkışıklığını dile getirdi.

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