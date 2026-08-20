Gram altın 7 bin lira sınırına dayandı: Kuyumcularda 'bozdurma' mesaisi başladı! Yükseliş sürecek mi?

Geçtiğimiz yılın en çok kazandıran yatırım aracı olan altın, 2026 yılında yaşadığı duraklama dönemini geride bırakarak yeniden atağa kalktı. Gram altının 7.000 lira seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte piyasalar hareketlenirken, yükselişi fırsat bilen vatandaşlar kuyumcuların yolunu tuttu. ATV Haber, altın piyasasındaki son durumu yerinde görüntüledi; alımdan ziyade bozdurma talebinin öne çıktığı piyasalarda, fiyatlardaki sert yükselişin nedenleri ve takı fiyatlarında oluşan dikkat çekici farklar mercek altına alındı.

Altın piyasasında haftalardır süren durgunluk yerini yeniden yükselişe bıraktı. Temmuz ayının ortasında 6 bin liranın altına kadar gerileyen gram altın, son haftalarda adeta vites yükseltti.

TRUMP ETKİSİ VE ALEV ALAN FİYATLAR Haftalardır süren durağanlık, yerini rekor seviyelere bıraktı. ABD'de Trump'ın İran politikası ve küresel para piyasalarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını adeta ateşledi. Kısa süre önce 6.000 liranın altına kadar sarkan gram altın, bugün 7.000 lira sınırına dayandı. Çeyrek altın ise 11.000 lira seviyesinden işlem görmeye başladı. Temmuz ayı ortasında 6.000 liranın altını test eden gram altın, bugün saatler 16.00'yı gösterdiğinde 6.874 lira seviyesine ulaştı. ALTINDA YENİ RALLİ! GRAM ALTIN 7 BİN LİRAYA KOŞUYOR

Yaşanan bu yükselişi değerlendiren bir vatandaş ise, "Bu rakam yine iyi, daha çıkacak" sözleriyle artış beklentisini dile getirdi.

SET VE TAKI FİYATLARI KATLANDI Altın fiyatlarındaki artış, vitrindeki ürünlerin etiketlerine de doğrudan yansıdı. Gram altının 6.000 lira olduğu dönem ile güncel fiyatlar arasındaki fark, özellikle set gruplarında net bir şekilde görüldü. Fiyat kıyaslaması yapan bir kuyumcu, "Bu set 36 gram geliyor. Altının 6.000 olduğu kurda 155.000 TL iken şu anki kurda, 6.860 civarında 180.000 TL'ye geliyor" diyerek aradaki 25 bin liralık farka dikkat çekti.