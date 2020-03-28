Tarih yaklaşıyor! SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyesi ne kadar, kaç para?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği tarih belli oldu. 2020 yılının ilk ikramiyesi olan Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erken tarihte ödenecek. Ölüm aylığı bağlananlar da bu ödemeden faydalanabilecek. Şimdi ise gözler ödemenin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç para?

Giriş Tarihi: 28.03.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 11:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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