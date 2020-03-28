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Tarih yaklaşıyor! SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyesi ne kadar, kaç para?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği tarih belli oldu. 2020 yılının ilk ikramiyesi olan Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erken tarihte ödenecek. Ölüm aylığı bağlananlar da bu ödemeden faydalanabilecek. Şimdi ise gözler ödemenin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç para?

Giriş Tarihi: 28.03.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 11:11
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Tarih yaklaşıyor! SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyesi ne kadar, kaç para?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 12 milyon emeklinin yüzünün güldürecek ikramiye ödemesi için tarih yaklaşıyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında ikramiye ödemesi Mayıs ayı yerine Nisan ayıne çekilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin hangi tarihte yapılacağına yönelik sorulara yanıt verdi. SSK Bağkur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 emekli ikramiyesi ne kadar? İşte cevaplar...

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Tarih yaklaşıyor! SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyesi ne kadar, kaç para?

2020 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL'dir. 12 milyon emekliye 1000'er liralık emekli ikramiye ödemeleri 2018 yılında başladı. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere her yıl iki kere ödeme yapılıyor.

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Tarih yaklaşıyor! SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyesi ne kadar, kaç para?

SSK BAĞKUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bayram ikramiyesi Nisan ayında verilecek. Tam tarih ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından paylaşılacak. Bakan Selçuk, ikramiye ödemelerinin Nisan ayının ikinci ve üçüncü haftalarında yapılacağını bildirdi. Net tarih açıklandığında ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

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Tarih yaklaşıyor! SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyesi ne kadar, kaç para?

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANAN DA ALACAK

Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs aylarında sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Dul-yetim maaşı alanlar hisse oranında yararlanacak.

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Tarih yaklaşıyor! SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyesi ne kadar, kaç para?

BAYRAM İKRAMİYELERİ NASIL ÖDENECEK?

Corona virüsü nedeniyle ödemelerin nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk merak edilen soruya şöyle yanıt verdi:

"2020 bayram ikramiyesini nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatacak. Emeklilerimizin ve çalışanların bankalara yığılmasını engellemek için kimliğe göre ödemeyi dağıtacağız. Evlerine maaşları ulaştırmayı planlıyoruz."