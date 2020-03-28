Açıklama geldi! KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi?

Son dakika haberi... KYK mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? KYK burs ve kredi ödemeleri yatacak mı? Corona virüsü nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bu gelişmelerin ardından KYK yurdunda kalan öğrenciler ile burs ve kredi imkanından faydalanan öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. Peki, KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.03.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 13:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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