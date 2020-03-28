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Açıklama geldi! KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi?

Son dakika haberi... KYK mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? KYK burs ve kredi ödemeleri yatacak mı? Corona virüsü nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bu gelişmelerin ardından KYK yurdunda kalan öğrenciler ile burs ve kredi imkanından faydalanan öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. Peki, KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.03.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 13:12
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Açıklama geldi! KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi?

KYK Mart ayı yurt ücretleri ödenecek mi? KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi? Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında üniversiteler tatil edilmişti. KYK yurdunda kalan öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamlarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından binlerce öğrenci burs ve kredi ödemeleri ile ilgili araştırmalara başladılar. Peki, KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi? İşte detaylar...

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Açıklama geldi! KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi?

KYK MART AYI YURT ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ? 2020 BURS VE KREDİLER...

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu katıldığı canlı yayında burs ve kredi ödemelerinin devam edeceğini açıkladı.

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Açıklama geldi! KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi?

Kasapoğlu yaptığı açıklama "Bursları ve kredileri ödemeye devam edeceğiz. Öğrenciler isterlerse yurtlarda kalabilecekler. Herhangi bir ücret alınmayacak. İsterlerse de gidebileceklerdir." dedi.

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Açıklama geldi! KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi?

KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIYOR?

KYK burs ödemeleri öğrencilerin T.C kimlik numaralarına göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor.

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Açıklama geldi! KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi?

KYK bursların öğrencilerin hesaba geçiş saati aydan aya değişkenlik gösterebiliyor.