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Tarih verildi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge açıklaması!
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca memurun merakla beklediği açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından; Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de ek gösterge için detaylar açıkladı. Memurların emekli maaşlarını ve ikramiyelerini etkileyecek 3600 ek gösterge sayesinde kazançlar artacak. Peki; 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge açıklaması nedir? İşte tarih bilgisi!
Giriş Tarihi: 14.11.2021 16:09Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 16:09