Tarih verildi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge açıklaması!

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge açıklaması! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yıllardır beklediği 3600 ek göstergede sona yaklaşıldı. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdeli haberin ardından; Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den de tarih detayı geldi. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusuna da en net yanıt verildi. Peki; 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte uzun süredir beklenen müjdeli haber!