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Haberler Galeri Tarih verildi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge açıklaması!

Tarih verildi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge açıklaması!

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca memurun merakla beklediği açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından; Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de ek gösterge için detaylar açıkladı. Memurların emekli maaşlarını ve ikramiyelerini etkileyecek 3600 ek gösterge sayesinde kazançlar artacak. Peki; 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge açıklaması nedir? İşte tarih bilgisi!

Giriş Tarihi: 14.11.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 16:09
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Tarih verildi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge açıklaması!

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge açıklaması! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yıllardır beklediği 3600 ek göstergede sona yaklaşıldı. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdeli haberin ardından; Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den de tarih detayı geldi. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusuna da en net yanıt verildi. Peki; 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte uzun süredir beklenen müjdeli haber!

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Tarih verildi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge açıklaması!

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturacağız." dedi.

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Tarih verildi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge açıklaması!

Erdoğan "3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Memur-Sen'in gayretinin şahidiyiz. Bunu sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçılar olduğunu görüyoruz. Bundan sonra Memur-Sen'le işbirliği halinde kamu görevlilerimizin durumlarını iyileştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Tarih verildi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge açıklaması!

BAKAN BİLGİN'DEN TARİH DETAYI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Memur- Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

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Tarih verildi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli kaynaklara göre bir büyümeye geçilmiştir. Türk devletleri iş birliğini ifade eden örgüt kuruldu.