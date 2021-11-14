SSK, SGK, Emekli sandığı maaşı için flaş detay! Başvuranların maaşı yükseliyor! O tarihten sonra ise...

SSK, SGK, Emekli sandığı maaşı için flaş detay. Başvuranların maaşı yükseliyor. O tarihten sonra başvurunlar yüksek maaş alma imkanı bulabiliyor. Emekli maaşı için dikkat çeken açıklama geldi. Yüksek emekli maaşı almak için o tarihlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tarihi bekleyenler büyük avantaj yakalayacak. 2022 yılında maaşlara enflasyon rakamlarına göre zam uygulanacak. 2021 yılının sonuna geldiğimiz dönemde maaşların ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte, konu hakkındaki detaylar haberimizde...