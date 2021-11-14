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SSK, SGK, Emekli sandığı maaşı için flaş detay! Başvuranların maaşı yükseliyor! O tarihten sonra ise...

Emekli maaşları için flaş detay belli oldu. Yüksek emekli aylığı almak belli şartlarda mümkün kılınıyor. Bu tarihleri bekleyenler büyük avantaj sağlayacak. Bilindiği üzere emekli maaşlarına 2022 yılında enflasyon rakamlarına göre zam uygulanıyor. Bir çalışanın emekli olabilmesi için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını birlikte sağlaması gerekir. Emekli maaşlarını yüksek almak isteyenlerin o tarihe dikkat etmesi gerekiyor. Konu hakkında gereken detayları haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2021 18:40
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SSK, SGK, Emekli sandığı maaşı için flaş detay! Başvuranların maaşı yükseliyor! O tarihten sonra ise...

SSK, SGK, Emekli sandığı maaşı için flaş detay. Başvuranların maaşı yükseliyor. O tarihten sonra başvurunlar yüksek maaş alma imkanı bulabiliyor. Emekli maaşı için dikkat çeken açıklama geldi. Yüksek emekli maaşı almak için o tarihlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tarihi bekleyenler büyük avantaj yakalayacak. 2022 yılında maaşlara enflasyon rakamlarına göre zam uygulanacak. 2021 yılının sonuna geldiğimiz dönemde maaşların ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte, konu hakkındaki detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, SGK, Emekli sandığı maaşı için flaş detay! Başvuranların maaşı yükseliyor! O tarihten sonra ise...

Emeklilik planı yapanları çok yakından ilgilendiriyor. Yüksek emekli aylığı almak isteyenlerin emeklilik dilekçesini 2022'de vermesi gerekiyor. Emekli aylıklarına yapılacak zam sonrası emeklilik başvurusunda bulunanlar karlı çıkıyor.

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SSK, SGK, Emekli sandığı maaşı için flaş detay! Başvuranların maaşı yükseliyor! O tarihten sonra ise...

Emekli aylığında o yılki büyüme ve enflasyon oranlarıyla hesaplanan güncelleme katsayısı kritik önem taşıyor. Bu yıl oranlar tahminlerin altında kalmadıkça, emeklilik dilekçesinin 2022'de verilmesi daha avantajlı olacak.

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SSK, SGK, Emekli sandığı maaşı için flaş detay! Başvuranların maaşı yükseliyor! O tarihten sonra ise...

Bir çalışanın emekli olabilmesi için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını birlikte sağlaması gerekir. Söz konusu şartların sağlandığı gün emeklilik dilekçesi verilebilir. Diğer yandan emekli aylığının hesaplanmasında temel alınan kriterlere göre emeklilik dilekçesinin verildiği tarih önem kazanır. Yılsonunda veya yılbaşında emeklilik dilekçesi verilmesi bağlanacak aylık miktarını değiştirir.

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SSK, SGK, Emekli sandığı maaşı için flaş detay! Başvuranların maaşı yükseliyor! O tarihten sonra ise...

MEMUR İÇİN FARKLI

SSK'lılar söz konusu şartları sağladıklarında işyerlerinden istifa ederler, çıkışları yapılır ve SGK'ya emeklilik dilekçesini verirler. Memurların emeklilik başvurusu ise, görev yaptıkları kamu kurumu tarafından yapılır, aylık SGK tarafından bağlanır.Kişinin SGK'ya bildirildiği ücretinin, o dönemki aylık bağlama oranıyla çarpımı sonucu bulunan tutar kişinin emekli aylığını ortaya çıkarır.