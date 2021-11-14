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SSK, SGK, Emekli sandığı maaşı için flaş detay! Başvuranların maaşı yükseliyor! O tarihten sonra ise...
Emekli maaşları için flaş detay belli oldu. Yüksek emekli aylığı almak belli şartlarda mümkün kılınıyor. Bu tarihleri bekleyenler büyük avantaj sağlayacak. Bilindiği üzere emekli maaşlarına 2022 yılında enflasyon rakamlarına göre zam uygulanıyor. Bir çalışanın emekli olabilmesi için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını birlikte sağlaması gerekir. Emekli maaşlarını yüksek almak isteyenlerin o tarihe dikkat etmesi gerekiyor. Konu hakkında gereken detayları haberimizde derledik...