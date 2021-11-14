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Haberler Galeri İşçilerin zam hesabı başladı! Asgari ücret 4.000 TL olur mu? Asgari ücret zammında havalara uçuran yüzde!

İşçilerin zam hesabı başladı! Asgari ücret 4.000 TL olur mu? Asgari ücret zammında havalara uçuran yüzde!

Milyonlarca çalışan sabit ücretle çalışıyor ve minimum ücretin adı asgari ücret olarak biliniyor. Alınacak en düşük ücret olan asgari ücretin 2022 yılı için ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Enflasyon karşısında maaşların değerinin kaybetmemesi için yapılan zamların bu yıl yüzde kaç olacağı ve net maaş miktarı için hesap kitap başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek zamlara göre asgari ücret 4.000 TL olur mu sorusuna yanıt aranıyor. İşte; en son yapılan zam hesapları!

Giriş Tarihi: 14.11.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 15:43
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İşçilerin zam hesabı başladı! Asgari ücret 4.000 TL olur mu? Asgari ücret zammında havalara uçuran yüzde!

Asgari ücret 4.000 TL olur mu? Milyonlarca çalışan yıl boyunca asgari ücret kazanarak geçimlerini sürdürüyor. Tam zamanlı çalışan bir işçinin alacağı minimum ücret olan asgari ücret her yeni yılda zam görüyor. 2022 asgari ücret için gözler yapılacak toplantılara çevrilmiş durumda. Ancak uzmanlara göre bu yıl büyük bir zam kapıda. Enflasyon ve ardından refah payının üstüne konulduğu durumlara asgari ücretin 4.000 TL civarına çıkması bekleniyor.

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İşçilerin zam hesabı başladı! Asgari ücret 4.000 TL olur mu? Asgari ücret zammında havalara uçuran yüzde!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'e göre; işveren cephesinden gelen açıklamalarda da işçinin gelir seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalara destek olunurken bir yandan da vergilerle ilgili teşvik beklentisi bulunuyor.

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İşçilerin zam hesabı başladı! Asgari ücret 4.000 TL olur mu? Asgari ücret zammında havalara uçuran yüzde!

Bugün asgari ücrette brüt rakam 3. 577,50 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan kesilen prim ve vergilerden sonra işçiye 2.528,9 TL net olarak ödeniyor.

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İşçilerin zam hesabı başladı! Asgari ücret 4.000 TL olur mu? Asgari ücret zammında havalara uçuran yüzde!

Asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti ise 2021 yılı için 4.203,56 TL'yi buluyor. Burada işverenin SGK primi ve işsizlik sigorta primi brüt ücrete eklenmiş oluyor.

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İşçilerin zam hesabı başladı! Asgari ücret 4.000 TL olur mu? Asgari ücret zammında havalara uçuran yüzde!

Ancak yapılan açıklamalara bakıldığında ilk etapta vergi konusu ele alınıyor. Yani asgari ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin kaldırılması yönünde çalışmalar var. Bu durum işçinin alacağı ücreti artıracak böylece zammın bir kısmı karşılanmış olacak.