İşçilerin zam hesabı başladı! Asgari ücret 4.000 TL olur mu? Asgari ücret zammında havalara uçuran yüzde!

Milyonlarca çalışan sabit ücretle çalışıyor ve minimum ücretin adı asgari ücret olarak biliniyor. Alınacak en düşük ücret olan asgari ücretin 2022 yılı için ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Enflasyon karşısında maaşların değerinin kaybetmemesi için yapılan zamların bu yıl yüzde kaç olacağı ve net maaş miktarı için hesap kitap başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek zamlara göre asgari ücret 4.000 TL olur mu sorusuna yanıt aranıyor. İşte; en son yapılan zam hesapları!