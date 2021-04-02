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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Tarih belli oldu! Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Nakdi ücret desteği e-devlet başvuru... Tarih belli oldu! Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Nakdi ücret desteği e-devlet başvuru...
Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Ödemeler banka hesapaları üzerinden yapılacak. Ancak IBAN'ında eksik olan veya hatalı olanların ücretleri ise PTT üzerinden yapılacak. İşte, Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Nakdi ücret desteği e-devlet başvuru...
Giriş Tarihi: 02.04.2021 20:19 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 20:19
Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Ödemeden yararlanmak isteyenler için detayları haberimizde derledik. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını duyuran Bakan Selçuk, banka bilgileri hatalı ve eksik olanların ücretlerinin PTT üzerinden yapılacağını ifade etti. İşte, Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Nakdi ücret desteği e-devlet başvuru...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.
Bakan Selçuk "Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALMA ŞARTLARI NELER?
Nakdi ücret desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin taşıması gereken şartlar şöyle:
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaması,