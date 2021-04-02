Tarih belli oldu! Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Nakdi ücret desteği e-devlet başvuru...

Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Ödemeler banka hesapaları üzerinden yapılacak. Ancak IBAN'ında eksik olan veya hatalı olanların ücretleri ise PTT üzerinden yapılacak. İşte, Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Nakdi ücret desteği e-devlet başvuru...