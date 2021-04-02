SGK ödeme kriterlerinde değişiklik! 3 ay olan süre 12 aya çıkarılıyor! İşte tüm gelişmeler...

SGK ödeme kriterlerinde değişiklik. 3 ay olan süre 12 aya çıkarılıyor. Tüm çalışanları yakından ilgilendiren SGK değişikliği merak ediliyor. SGK ödemeleri ile ilgili değişiklik yapılıyor. 3 ay olan süre 12 aya çıkarılıyor. Çalışanlara iş kazası gibi durumlarda yapılan iş göremezlik ödemelerinin hesaplama kriterleri değiştiriliyor. SGK ödeme kriterlerinde yaşanacak değişiklik için detayları haberimizde derledik. Tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...