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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK ödeme kriterlerinde değişiklik! 3 ay olan süre 12 aya çıkarılıyor! İşte tüm gelişmeler... SGK ödeme kriterlerinde değişiklik! 3 ay olan süre 12 aya çıkarılıyor! İşte tüm gelişmeler...
Tüm çalışanları yakından ilgilendiren önemli gelişme yaşanıyor. SGK ödemeleri için flaş değişiklik yaşanıyor. Çalışanlara iş kazaları sonucunda ödenen iş görmezlik ödemeleri için hesaplama kriterleri değiştiriyor. Sahte sigorta yaparak kurumdan yüksek bedeller elde edilmesinin önüne geçmek için hesaplama 3 ay üzerinden değil, geriye doğru 12 ay üzerinden yapılacak. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 02.04.2021 19:33 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 19:33
SGK ödeme kriterlerinde değişiklik. 3 ay olan süre 12 aya çıkarılıyor. Tüm çalışanları yakından ilgilendiren SGK değişikliği merak ediliyor. SGK ödemeleri ile ilgili değişiklik yapılıyor. 3 ay olan süre 12 aya çıkarılıyor. Çalışanlara iş kazası gibi durumlarda yapılan iş göremezlik ödemelerinin hesaplama kriterleri değiştiriliyor. SGK ödeme kriterlerinde yaşanacak değişiklik için detayları haberimizde derledik. Tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında hazırlanan ekonomik paket kapsamında gündeme almak istediği yasal düzenleme ile birlikte hastalık, kaza, gebelik gibi geçici iş göremezlik ödeneklerinde esas günlük kazançlarla ilgili hesapların dikkate alındığı son 3 aylık dönemin son 12 ayın prim ödemelerine çıkartılmasına karar verildi.
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ (RAPOR PARASI) NEDİR?
Sigortalı çalışanların belirli bir hastalıktan dolayı çalışmayacak durumda olması, gebelik durumu ve iş kazası geçirmesi durumunda uzman doktor onaylı rapor alması gerekir. Çalışan kişi raporlu olduğu gün sayısı boyunca maaşını işveren yerine SGK'dan alır.
SGK tarafından yapılan bu çalışmaya iş göremezlik ödemesi denir. Ancak unutulmamalıdır ki; 2 günlük raporlarda iş yeri maaşta herhangi bir kesinti yapamaz. SGK'da iş göremezlik ödeneği ödemez. İş göremezlik ödeneği raporun 3. gününden itibaren ödenir.
RAPOR PARASI NASIL ALINIR?
- Raporunuzu işverene hızlı bir şekilde teslim etmelisiniz. Böylece e-Rapor sistemi için tanınan 5 günlük süreyi aşmamış olursunuz.
- Rapor aldıktan sonra bağlı olduğunuz SGK'ya bildirimde bulunmanız sizin faydanıza olacaktır.
- SGK raporunuzu inceledikten sonra onay vermelidir. Onay gelir gelmez PTT şubelerine veya e-Devlet üzerinde tanımlı banka hesabınıza ödemenizi yapar. Size de SMS veya e-posta yolu ile bilgilendirme yapılır.