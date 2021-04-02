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Haberler Galeri Bankalardan yeni hamle! Oranlarda değişiklik! 2 Nisan Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Bankalardan yeni hamle! Oranlarda değişiklik! 2 Nisan Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları merak ediyor. Bankalar bu dönemde kampanya düzenleyerek, faiz oranlarında güncellemeye gitti. Bankaların faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte, 2 Nisan Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 21:54 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 21:54
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Bankalardan yeni hamle! Oranlarda değişiklik! 2 Nisan Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Pandemi döneminde herhangi bir sebepten dolayı kredi kullanmak isteyenler, bankaların güncel faiz oranlarını sorguluyor. Acil nakit ihtiyacı için kredi çekmek isteyenler ile ev ya da araba almayı planlayan vatandaşlar uygun oranda kredi veren bankaları merak ediyor. Hangi bankanın uygun oranda kredi veren bankaları haberimizde derledik. Peki, 2 Nisan Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalardan yeni hamle! Oranlarda değişiklik! 2 Nisan Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: %1.54

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

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Bankalardan yeni hamle! Oranlarda değişiklik! 2 Nisan Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Bankalardan yeni hamle! Oranlarda değişiklik! 2 Nisan Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.42'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

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Bankalardan yeni hamle! Oranlarda değişiklik! 2 Nisan Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.79

Taşıt kredisi: 1.80

Konut kredisi: 1.79