Bankalardan yeni hamle! Oranlarda değişiklik! 2 Nisan Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları merak ediyor. Bankalar bu dönemde kampanya düzenleyerek, faiz oranlarında güncellemeye gitti. Bankaların faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte, 2 Nisan Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...