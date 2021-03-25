Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Tarih belli oldu! İhtiyaç sahiplerine 1.658 TL ödenecek! PTT üzerinden TC kimlik no ile çekiliyor... Tarih belli oldu! İhtiyaç sahiplerine 1.658 TL ödenecek! PTT üzerinden TC kimlik no ile çekiliyor...
Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlar tüm hızıyla sürüyor. Bakan Selçuk, Mart ayına ilişkin şartlı eğitim/ şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin başladığını bildirdi. Salgın sürecinde devlet tarafından sağlanan sosyal yardım ödemeleri vatandaşlara derin nefes aldırıyor. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik destek ödemeleri için detayları haberimizde derledik. İşte, sosyal yardım ödeme tarihleri ve miktarları...
Giriş Tarihi: 25.03.2021 18:03 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 18:03
Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı kapsamında ekonomik ihtiyaçlarına destek olabilmek amacıyla devlet tarafından ödeme yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından sosyal yardım ödeme tarihleri için açıklama geldi. Bakan Selçuk: "2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine yaklaşık 274 milyon TL'den fazla ödeme yapacağız" açıklamasında bulundu. İşte, kronik hastalara yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır?
GALERİ DEVAM EDİYOR İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEK
Bakan Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2.665.282 fayda sahibine 271.114.355,00-TL ödeme yapılacağını açıkladı.
KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN 1.929 İHTİYAÇ SAHİBİNE 3,1 MİLYON TL YARDIM
Selçuk, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, 1.929 ihtiyaç sahibine 3.188.064,78 TL destekte bulunacağız" dedi.
Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Mart 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-29 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.
KRONİK HASTALARA YÖNELİK YARDIM NEDİR?
Ülkemizde geliştirilen sosyal devlet anlayışının getirisi olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile, sağlık ve eğitim alanlarında tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırıyor. Maddi durumu iyi olmayan kronik hastaların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına düzenli olarak kronik hastalara nakdi destek yapılıyor.
Kronik hastalara yönelik yardım programı temelde Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayanlar için verilen nakdi yardımları kapsar. Nakdi yardımın yanında özellikle cihaza bağlı yaşayan ihtiyaç sahibi kronik hastalara elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç desteği kaynağı sağlanır.