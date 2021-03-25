Tarih belli oldu! İhtiyaç sahiplerine 1.658 TL ödenecek! PTT üzerinden TC kimlik no ile çekiliyor...

Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı kapsamında ekonomik ihtiyaçlarına destek olabilmek amacıyla devlet tarafından ödeme yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından sosyal yardım ödeme tarihleri için açıklama geldi. Bakan Selçuk: "2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine yaklaşık 274 milyon TL'den fazla ödeme yapacağız" açıklamasında bulundu. İşte, kronik hastalara yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır?