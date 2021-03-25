En az 1.108, 1.161 ve 1.239 TL ödeme! 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2021 4D'li taşeron işçilere...

Binlerce taşeron ve kamu işçilerinin merakla beklediği tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. İkramiye olarak da bilinen ilave tediye ödemeleri, brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar ödeniyor. Taşeron ve kamu işçileri tediye ödemeleri için gün sayıyor. Yüz binlerce işçinin merakla beklediği ilave tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2021 4D'li taşeron işçilere...