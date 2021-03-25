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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri En az 1.108, 1.161 ve 1.239 TL ödeme! 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2021 4D'li taşeron işçilere... En az 1.108, 1.161 ve 1.239 TL ödeme! 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2021 4D'li taşeron işçilere...
2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taşeron ve kamu işçileri için beklenen müjdeli haber geldi. İlk taksidi ödenen ilave tediye ödemelerinin 2. taksidinin ne zaman ödeneceği merak ediliyordu. Binlerce işçinin beklediği tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Gözler 2. ilave tediye ödemelerinin yatırılacağı tarihe çevrildi. İşte, 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2021 4D'li taşeron işçilere...
Giriş Tarihi: 25.03.2021 20:23
Binlerce taşeron ve kamu işçilerinin merakla beklediği tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. İkramiye olarak da bilinen ilave tediye ödemeleri, brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar ödeniyor. Taşeron ve kamu işçileri tediye ödemeleri için gün sayıyor. Yüz binlerce işçinin merakla beklediği ilave tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2021 4D'li taşeron işçilere...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 2. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yatırıldı. Yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.
Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?
52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,