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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurana anında ödeniyor! SGK, SSK ve Bağkur'lu emeklilere fırsat! 1000, 1250, 1750 TL çekebilirsiniz... Başvurana anında ödeniyor! SGK, SSK ve Bağkur'lu emeklilere fırsat! 1000, 1250, 1750 TL çekebilirsiniz...
Emekliler yıl içinde aldıkları ikramiye ve promosyon ödemeleri sayesinde derin nefes alıyor. Emekliler promosyon almak istediklere bankalara giderek 3 yıllık taahhüdü imzalamaları gerekiyor. 2021 yılında bankaların güncel promosyon miktarları merak ediliyor. Yeni yılda ödeme miktarlarında artış olup olmadığı ise sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ücret meblağına göre ödenen promosyon ödemeleri kamu bankalarında 500 TL ile 750 TL arasında ödendi. İşte, 2021 yılı güncel emekli promosyon ödemeleri...
Giriş Tarihi: 25.03.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 17:20
Milyonlarca emekli için promosyon ödemeleri büyük önem taşıyor. Emekli vatandaşlar istedikleri bankalara giderek 3 yıllık sözleşmeleri imzalamaları halinde promosyon ödemesini cebine koyacak. Yapılan sözleşme sonrasında ödemelerin vatandaşların banka hesaplarına yatıyor. 2021 yılında bankaların promosyon ödemeleri ve tarihleri merak ediliyor. En az 500 TL olarak verilen promosyonlar 1500 TL ye kadar çoğalış gösteriyor. 2020 yılında bazı emekliler bir miktar promosyon ödemesini cebine koydu. İşte, en yüksek promosyon veren bankalar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YAPI KREDİ'DEN 1500 TL PROMOSYON…
Yapı Kredi bankası tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 1000 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 1250 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1500 TL ödeme yapılacak.
İŞ BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ
İş bankası tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 750 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 875 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1000 TL ödeme yapılacak.
İNG BANK PROMOSYON ÖDEMESİ
İNG bank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 625 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 750 TL ödeme yapılacak.
HALKBANK PROMOSYON ÖDEMESİ
Halkbank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 625 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 750 TL ödeme yapılacak.