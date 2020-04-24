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Haberler Galeri Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!

Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri kapsamında kura çekilişleri ertelenen '100 Bin Yeni Sosyal Konut'un kuraları, 28 Nisan 2019 Salı günü yeniden başlıyor. Kuralar, salgın sürecinde tedbir amaçlı olarak internet ortamına alınmış; ancak kurada çıkmayan başvuru sahiplerinin başvuru bedellerini almak için bankalara giderek yoğunluk oluşturmasını engellemek için ertelenmişti.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 08:35 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 08:38
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Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kura çekilişleri ertelenen '100 Bin Yeni Sosyal Konut'un kuraları, 28 Nisan 2019 Salı günü yeniden başlıyor. Kuralar, salgın sürecinde tedbir amaçlı olarak internet ortamına alınmış; ancak kurada çıkmayan başvuru sahiplerinin başvuru bedellerini almak için bankalara giderek yoğunluk oluşturmasını engellemek için ertelenmişti.

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  • 24
Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!

Bankaların bu soruna karşı bir altyapı geliştirmesiyle; aralarında Ankara, Bursa, Eskişehir, Antalya, Muğla gibi kuraların da olduğu yeni takvim açıklandı. Buna göre, 28 Nisan Salı günü Manisa projeleriyle başlayacak kura çekimleri, 29 Temmuz Çarşamba günü Eskişehir projesiyle son bulacak.

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Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!

YİNE İNTERNETTE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kura çekimleri 24 Şubat'ta başlamış, salgın tedbirleri kapsamında 12 Mart'tan itibaren tüketicilerin katılımına kapalı olarak canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilmişti. 23 Mart'tan itibaren ise kuralara ara verilmişti.

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Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!

28 Nisan 2020 tarihinde başlayacak kuralar TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak. 28 Nisan 2020 Salı günü, Manisa Köprübaşı 75 konut, Manisa Akhisar 125 konut, Manisa Salihli 150 konut ve Denizli 118 konut projeleri için kura yapılacak.

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Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!

81 İLDE YATAY MİMARİ

Başvuruda bulunan vatandaşlar, tüm kura takvimine www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.