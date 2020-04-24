Tarih belli oldu! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri kapsamında kura çekilişleri ertelenen '100 Bin Yeni Sosyal Konut'un kuraları, 28 Nisan 2019 Salı günü yeniden başlıyor. Kuralar, salgın sürecinde tedbir amaçlı olarak internet ortamına alınmış; ancak kurada çıkmayan başvuru sahiplerinin başvuru bedellerini almak için bankalara giderek yoğunluk oluşturmasını engellemek için ertelenmişti.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 08:35 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 08:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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