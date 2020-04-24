Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz destek kredisi ne zaman sonuçlanır?

Halkbank 10.000 TL destek kredisi başvuruları devam ediyor. Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre, hane halkı aylık geliri 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler ve serbest meslek mensubu olan müşteriler için 10.000 TL'ye varan destek kredisi veriliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında verilen destek kredisinin detaylarını sizler için derledik. Peki, Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz destek kredisi ne zaman sonuçlanır? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 12:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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