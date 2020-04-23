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Haberler Galeri Son dakika: Altın fiyatlarında tarihi rekor! 23 Nisan 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Son dakika: Altın fiyatlarında tarihi rekor! 23 Nisan 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatları, koronavirüs salgını sonrası tüm zamanların rekorunu kırdı. Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, 388,8 liraya çıkarak en yüksek seviyesini gördü. Koronavirüse yönelik haber akışın altın fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar panik altım-satımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Nisan canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 14:27
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Son dakika: Altın fiyatlarında tarihi rekor! 23 Nisan 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam ediyor. Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan gram altın, 388,8 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? İşte 23 Nisan canlı altın fiyatları...

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Son dakika: Altın fiyatlarında tarihi rekor! 23 Nisan 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTINDAN YENİ REKOR

Koronavirüs salgını sonrası yükselişe devam eden gram altın, gün içerisinde 388,8 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Son dakika: Altın fiyatlarında tarihi rekor! 23 Nisan 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

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Son dakika: Altın fiyatlarında tarihi rekor! 23 Nisan 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
215,12
249,69

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
347,64
361,09

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Son dakika: Altın fiyatlarında tarihi rekor! 23 Nisan 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 100 liraya yükseldi.