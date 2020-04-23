Son dakika: Altın fiyatlarında tarihi rekor! 23 Nisan 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam ediyor. Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan gram altın, 388,8 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? İşte 23 Nisan canlı altın fiyatları...