HaberlerGaleriSon dakika: Altın fiyatlarında tarihi rekor! 23 Nisan 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
Son dakika: Altın fiyatlarında tarihi rekor! 23 Nisan 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
Son dakika... Altın fiyatları, koronavirüs salgını sonrası tüm zamanların rekorunu kırdı. Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, 388,8 liraya çıkarak en yüksek seviyesini gördü. Koronavirüse yönelik haber akışın altın fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar panik altım-satımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Nisan canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 23.04.2020 14:19Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 14:27