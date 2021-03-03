Bitcoin'de son dakika gelişmesi! Yeniden hareketlendi 3 Mart Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu? BTC kaç dolar?

Son dakika... Bitcoin ne kadar oldu? İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi Bitcoin, son zamanlarda yaşadığı hareketlilik ile en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Altın, borsa ve emlak gibi yatırım araçlarının önüne geçerek değerini artıran Bitcoin'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Peki, 3 Mart Bitcoin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 1 BTC kaç dolar? İşte Bitcoin ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 03.03.2021 10:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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