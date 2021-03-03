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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bitcoin'de son dakika gelişmesi! Yeniden hareketlendi 3 Mart Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu? BTC kaç dolar? Bitcoin'de son dakika gelişmesi! Yeniden hareketlendi 3 Mart Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu? BTC kaç dolar? Son dakika... Bitcoin ne kadar oldu? İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi Bitcoin, son zamanlarda yaşadığı hareketlilik ile en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Altın, borsa ve emlak gibi yatırım araçlarının önüne geçerek değerini artıran Bitcoin'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Peki, 3 Mart Bitcoin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 1 BTC kaç dolar? İşte Bitcoin ile ilgili son gelişmeler... Giriş Tarihi: 03.03.2021 10:58
Dünya genelindeki yüzlerce sanal para arasında en değerli olan Bitcoin'de son zamanlarda yaşanan düşüş yönünü yukarı çevirdi. İnanılması güç performansıyla birçok yatırımcının iştahını kabartan Bitcoin'in oldukça dalgalı bir seyir izlemesi kafaları karıştırıyor. Daha birkaç yıl öncesine kadar bin doların altında işlem gören Bitcoin, en yüksek seviyesi 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gördükten sonra sert düşüş yaşamıştı. Yeniden hareketlilik yaşayan Bitcoin'de son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, 3 Mart Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu? İşte Bitcoin hakkında merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR BİTCOİN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Haberin yazıldığı saat olan 10.50'de Bitcoin fiyatı 49,900 dolardan işlem görüyor. Türk lirası ile 365 bin olan Bitcoin'de dalgalı seyir sürüyor.
BİTCOİN 50.000 DOLAR SINIRINDA
Artan kurumsal alımların desteğinde, 21 Şubat'ta 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 44,000 dolar düzeyine kadar indikten sonra, yönünü yukarı çevirdi ve 50,000 doları test etti. Şu saatlerde 50.000 dolar sınırında hareket eden Bitcoin'de hareketlilik devam ediyor.
Şikago Opsiyon Borsası'nın (Chicago Board Options Exchange - CBOE), VanEck'in Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) hisselerini listelemek ve işlemlere açmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) resmi başvuru yapması, Bitcoin'e yönelimi yeniden artırdı.
Microsoft'un kurucusu Bill Gaates'in ardından, ABD'de Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın da, "spekülatiflik doğasında var" diye nitelendirdiği Bitcoin, hafta başında görüp, geri çekildiği 50,000 doların altında hareket ediyor.
Gates, Sosyal iletişim ağı Clubhouse üzerinden düzenlenen bir söyleşi sırasında, bugüne kadar hiç Bitcoin almadığını vurgulayan Gates, kendisinin aşı gibi, somut ürünler yaratan yaratan yatırımları tercih ettiğini söyledi. Warren da, CNBC'nin sorularını yanıtlarken, "spekülatif" diye nitelendirdiği Bitcoin'in bir "iç patlama" yaşayacağını söyledi.